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  3. 01 Mayıs 2020 20:44

Van-Yüksekova kara yolunda meydana gelen heyelan korkuttu

Edinilen bilgiye göre Van-Yüksekova kara yolunda heyelan meydana geldi. Yeni Köprü mevkiinde meydana gelen heyelan sonucu yol ulaşıma kapandı.

Van-Yüksekova kara yolunda meydana gelen heyelan korkuttu
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Van-Yüksekova kara yolu, heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapandı Van-Yüksekova kara yoluna heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Van-Yüksekova kara yoluna heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Van-Yüksekova karayolunun Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle tonlarca ağırlıktaki kaya ve toprak kara yolunu kapattı. Can ve mal kaybının yaşanmazken, kapanan kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

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