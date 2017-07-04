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  3. 04 Temmuz 2017 17:23

Van'da 2 terörist öldürüldü

Van'da yapılan operasyonda 2 terörist öldürüldü.

Van'da 2 terörist öldürüldü
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Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Van'da düzenlenen operasyonda 2 terörist öldürüldü. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçede dün teröristlerle  çıkan çatışmada iki askerin yaralanmasının ardından bölgede güvenlik güçlerince  geniş çaplı operasyon başlatıldı. Biri kadın 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda  kalaşnikof piyade tüfeği, kanas keskin nişancı silahı, roketatar ve bu silahlara  ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.  Bölgede operasyon devam ediyor.

 
  

AA

operasyon , van , terörist