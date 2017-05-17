CANLI MAÇ FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR / PENALTI ATIŞLARINA GEÇİLDİ !
Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
Trump isyan etti ! ''Hiçbir politikacıya...''
Trump isyan etti ! ''Hiçbir politikacıya...''
Whatsapp çöktü ! Kullanıcılar isyan etti !
Whatsapp çöktü ! Kullanıcılar isyan etti !
TSK'dan flaş Fırat Kalkanı açıklaması
TSK'dan flaş Fırat Kalkanı açıklaması
AB biz beklerken o ülkeye vize muafiyeti getirdi
AB biz beklerken o ülkeye vize muafiyeti getirdi
İstanbul'da 10 kilo patlayıcı bulundu !
İstanbul'da 10 kilo patlayıcı bulundu !
Ege Denizi'nde büyük deprem ! Antalya'da hissedildi
Ege Denizi'nde büyük deprem ! Antalya'da hissedildi
'Sabancı Suikastı Davası'nda sürpriz gelişme
'Sabancı Suikastı Davası'nda sürpriz gelişme
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Mayıs 2017 22:20

Van'da 3 terörist öldürüldü

Van'da gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı ölü ele geçirildi.

Van'da 3 terörist öldürüldü
A+ A-

Van'ın Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi kırsal alanında Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Van İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyon sonucu 3 PKK'lı  ölü olarak ele geçirildi.

Van Valiliği , Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi kırsal alanında bugün  terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınağın tespit edildiğini,  Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen  operasyon sonucu , 3  örgüt mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Valilik,  ölü olarak ele geçirilen teröristler tarafından , 15 Nisan'da  Muradiye ilçesi Açıkyol mevkiinde Ak Parti ilçe başkanının konvoyuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemi neticesinde Adnan Vanlı isimli güvenlik korucusununun şehit edildiğini  ifade ederken, teröristlerin Muradiye ilçesinde eylem hazırlığında  oldukları kaydedildi. Teröristlerle birlikte 1 adet M 16 piyade tüfeği ve 2 adet AK-47 piyade tüfeği ile 1 adet roketatarın  ele geçirildiği belirtildi.

DHA

jandarma , ölü , terörist , pkk