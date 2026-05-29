Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 16.26'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'ın Tuşba ilçesinde bugün öğleden sonra yer sarsıntısı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan resmi son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Tuşba ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.

Deprem Yerin 10.44 Kilometre Derinliğinde Gerçekleşti

Bölge halkı tarafından da hissedilen ve kısa süreli endişe yaratan sarsıntı, saat 16.26'da meydana geldi. AFAD'ın anlık olarak paylaştığı teknik verilere göre, 3.8 büyüklüğündeki bu deprem yerin 10.44 kilometre derinliğinde oluştu.

Tuşba ve çevre ilçelerden hissedilen deprem sonrası olası olumsuz durumlara karşı yetkililerin bölgedeki veri akışı devam ediyor. Vatandaşların yalnızca AFAD ve yetkili mercilerden gelecek resmi bilgilendirmeleri dikkate almaları büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

