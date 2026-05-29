Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Hem Haber3.com'a destek olmak hem de gündemi kaçırmamak için Haber3.com'u Google News'te favorilerinize ekleyin.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 16.26'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Van'ın Tuşba ilçesinde bugün öğleden sonra yer sarsıntısı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan resmi son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Tuşba ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.
Deprem Yerin 10.44 Kilometre Derinliğinde Gerçekleşti
Bölge halkı tarafından da hissedilen ve kısa süreli endişe yaratan sarsıntı, saat 16.26'da meydana geldi. AFAD'ın anlık olarak paylaştığı teknik verilere göre, 3.8 büyüklüğündeki bu deprem yerin 10.44 kilometre derinliğinde oluştu.
Tuşba ve çevre ilçelerden hissedilen deprem sonrası olası olumsuz durumlara karşı yetkililerin bölgedeki veri akışı devam ediyor. Vatandaşların yalnızca AFAD ve yetkili mercilerden gelecek resmi bilgilendirmeleri dikkate almaları büyük önem taşıyor.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol