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  1. 16 Nisan 2017 07:46

Van'da AK Partili Başkanın aracına saldırı: 1 şehit

Van'ın Muradiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın aracına düzenlenen saldırıda 1 korucu şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.

Van'da AK Partili Başkanın aracına saldırı: 1 şehit
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Van'ın Muradiye İlçesi'nde referandum çalışmasından dönen Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı ile beraberindeki korucuları taşıyan iki araca PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, Vanlı'nın güvenlik korucusu yeğeni Adnan Vanlı şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Muradiye İlçesi Açıkyol Mahallesi'nde meydana geldi. Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, mahallede referandum çalışması yaptıktan sonra, beraberindeki partililer ve güvenlik korucularıyla iki araçla dönüşe geçti. Mezarlık bölgesine gelindiğinde, pusu kuran PKK'lı teröristler, uzun namlulu silahlarla araçları çapraz ateşe aldı. Saldırıda İbrahim Vanlı'nın aracının önünde giden korucuları taşıyan araç, isabet aldı. Araçtaki Başkan Vanlı'nın yeğeni olan güvenlik korucusu Adnan Vanlı şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı korucu Van YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik güçleri, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

DHA

van , muradiye , şehit , pkk , terör saldırısı