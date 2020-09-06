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  3. 06 Eylül 2020 13:36

Van'da bir bebek iskeleti bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülen çalışmalarda, Urartulara ait nekropolde takılarıyla beraber bir bebek iskeleti bulundu.

Van'da bir bebek iskeleti bulundu
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Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülen çalışmalarda, Urartular'ın sosyal yaşantısı, ölü gömme adetleri ve inançlarına ilişkin her geçen gün yeni veriler ortaya çıkarılıyor. Yapılan kazı çalışmalarında Urartuların ölü gömme adetleri ve yaşam tarzına ilişkin yeni bilgilerin elde edildiği alanda gömme teknikleriyle ilgili önemli bulgulara ulaşılıyor.

Van’ın Çavuştepe Kalesi'ndeki Nekropol’de sürdürülen arkeolojik kazılarda, Urartulara ait yeni bilgilere ulaşılmaya devam ediliyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bu yılki yapılan kazı çalışmalarında soylu bir ailenin 2-3 yaş arasında olduğunu tahmin ettikleri bir bebek iskeletini üzerinde takılarıyla ortaya çıkardıklarını söyledi.

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