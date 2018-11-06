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  3. 06 Kasım 2018 20:02

Van'da can pazarı: 5 ölü, 16 yaralı

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Van'da can pazarı: 5 ölü, 16 yaralı
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde, Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Van'a yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesinin Karabet Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yurda kaçak yollarla giriş yapan Afgan uyruklu 21 kişiyi Van'dan alarak yola çıkan minibüsün sürücüsü, polis ve jandarma kontrol noktalarında  yakalanmamak için Van-Bahçesaray yolunu kullandı. Sürücüsü ve plakası açıklanmayan minibüs, 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'ni inerken, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

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