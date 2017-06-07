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  3. 07 Haziran 2017 12:10

Van'da çatışma: 1 asker şehit

Van'ın Başkale ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş, hastanede şehit oldu.

Van'da çatışma: 1 asker şehit
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Van'ın Başkale İlçesi’nde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.Çatışmada 2 PKK’lı terörist öldürülürken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Başkale’ye 30 kilometre uzaklıktaki Yolmaçayır ve Gedikbaşı mahalleleri arasındaki kırsal alanda bugün sabah saatlerinde operasyonda olan askerlerle, bir grup PKK’lı terörist arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada uzman çavuş,ağır yaralanırken, 2 PKK’lı terörist ölü ele geçirildi. Yaralı uzman çavuş, askeri helikopterle Van YYÜ Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Uzman çavuş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılımayarak şehit oldu. Çatışmanın sürdüğü bölgeye havadan ve karadan takviye birlikler sevk edildi.

 
 

İHA

van , terörist , çatışma