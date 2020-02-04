Van'da çığ felaketi: 5 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 17.00 sıralarında Van- Bahçesaray karayolu üzerinde meydana geldi. Bahçesaray’a 25 kilometre mesafedeki 3 bin rakımlı Karabet geçidinde iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi kısmen kar altında kalırken, arkasında bulunan minibüs ise yamaçtan kopan tonlarca kar kütlesi ile birlikte yaklaşık 40 metre yükseklikten devrilerek, karın altında kayboldu.

KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU, O ANLARI ANLATTI

Çığ felaketinden kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile kurtulan operatörü Bahattin Karagülle, hemen yetkililere haber verdi. Karagülle ihbarında kendisinin kurtulduğunu ancak arkasında bulunan yolcu dolu minibüsün ise çığ ile birlikte sürüklenerek kar yığınları altında kaldığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bahattin Karagülle, Bahçesaray ilçesine doğru yol açma çalışması yaptığını belirterek, “Arkamda bir tane minibüs vardı. Birinci çığ geldi, yolu açmaya çalışıyordum ve çok kar gelmişti. Minibüstekilere geri dönün dedim. Çünkü çok kötü fırtına ve tipi vardı. Minibüstekiler yanımızda çocuk ve kadın var, bir sefer daha deneyeyim, evimize gitsek daha iyi olur’ dediler. Meğerse ikinci çığ kopacaktı, haberimiz yoktu. Makineyi hareket etmemle çığın düşmesi bir oldu. Ondan sonra kendimi karın altında buldum. İş makinesinden atlamaya fırsatım olmadı. İş makinesinin içerisinde yaralı kurtuldun. Yaklaşık 5 dakika bekledim. Gelip beni kurtaracaklar düşüncesiyle bekledim. Çıkmaya çalıştım ve çok şükür çıktım. Yola çıktığımda gözümü gezdirdiğim ilk minibüs oldu, ancak ortada bir şey yoktu. Muhtemelen bunlar geri dönmüşler diye düşündüm. Sonra 500-600 metre yürüdüm ve başka bir minibüs geldi. Beni hastaneye yetiştirmeye çalıştılar. Orada telefonlar çekmiyor. Beni ambulansa yetiştirmeye çalıştılar. Telefonun çektiği yeri ulaştığımda tüm birimlere bilgi verdi” dedi.

EKİPLER VE KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Arama- kurtarma ekipleri çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gitmek üzere seferber olurken, olaydan haberdar olan çevredeki köylüler de olay yerine gitti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek, "Bahçesaray- Van karayolunda minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi" dedi.

Olay yerine ulaşın ekipler ve yüzlerce köylü, olumsuz hava koşullarına rağmen tonlarca ağırlığındaki kar yığını altında kalan ve içerisinde 10’dan fazla kişinin olduğu tahmin edilen minibüstekilere ulaşabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

ÖLÜ SAYISI 5’E YÜKSELDİ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 4 yaralıyı ziyarete ederek, durumları hakkında Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik’ten bilgi aldı. Daha sonra durumu iyi olan 3 yaralıya geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Bilmez, olayın meydana gelmesi ve araçta kaç kişi oldukları ile ilgili soru sordu. Vali Bilmez, Başhekim ve yaralılarla görüştükten sonra gazetecilere açıklama yaptı. Vali Bilmez, ölü sayısının da 5’e yükseldiğini söyledi. hastaneye getirilen yaralılardan zdurumu ağır olan Emirhan Kaymaz’ın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Vali Bilmez, olay yerinde ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız sürdürdüğünü belirtti. 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralı kurtarıldığı minibüste, 2 kişinin daha bulunduğu tahmin ediliyor. yaralılardan alınan bilgiye göre kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalara devam ediliyor.

YARALILARIN İSİMLERİ

Vali Bilmez’in açıklamasına göre çığ felaketinde yaralıların isimleri şöyle;

Minibüstekiler: Sadık Türkeş, Fethi Turan, Nezih Turan, Adalet Turan, Mehmet Yaralı, Veysel Atlan ve kepçe operatörü Bahattin Karagülle.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ

Bahçesaray’daki çığ felaketinde ölenlerin kimlikleri ise şöyle:

Saadet Tosun, Mehteber Alav, Veysel Atlan, Emin Takmaz ve Emirhan Kaymaz.