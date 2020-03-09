Van'da deprem kabusu sonrası ilk ders zili

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Kaşkol, Gelenler ve Güvenlik mahallelerinde büyük yıkıma neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremde 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı. Depremin yaraları hızla sarılmaya çalışılırken, çevredeki 25 okul da tatil edildi.

Depremde evleri yıkılan aileler, kurulan çadırlara yerleştirilirken bir yandan da tatile giren öğrenciler için jandarmanın kadın komutanları ve Kızılay ekibi, oyun çadırlarında öğrencilere psiko-sosyal destek verdi. Depremde okul çantaları ve kitapları enkaz altında kalan öğrenciler, tatilin ardından bugün dersbaşı yaptı. Kıyafetsiz ve çantasız olarak okula gelen öğrencilerin bir kısmı, sabah erken saatlerde okulun önünde okunan İstiklal Marşı'nın ardından, birleştirilmiş sınıfa geçerek eğitime başladı.