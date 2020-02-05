Van'da ikinci çığ felaketi: Can kaybı 23'e yükseldi

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci bir çığ daha meydana geldi.

Kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye takviye ekipler gönderildi.

Çalışmalarda 30'dan fazla kişi sağ kurtarılırken, 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çığ altından çıkarılarak hastaneye kaldırılanlar arasında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın da olduğu öğrenildi.

VALİ BİLMEZ: 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kurtarma çalışmaları sırasında meydana gelen ikinci çığ faciasının ardından açıklama yaptı. İkinci çığda kar altında kalan 23 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Vali Bilmez, şunları söyledi:



"Bugün kurtarma çalışması yapan ekiplerimizin üzerine ikinci bir çığ olayı meydana geldi. Ve çığın altında kurtarma ekibi ve pek çok kişinin kaldığını ve şimdiye kadar 30’a yakın kişinin çıkartıldığını, ama maalesef can kayıplarımız olduğu biliniyor. Hem jandarmadan, hem de güvenlik koruyucularımızdan itfaiye personelimizden gönüllü kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşlarımız var. Ölülerimiz var. Jandarma teşkilatımızdan 8, güvenlik koruyucularımızdan 3 itfaiye personelimizden 3, 9 da sivil vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin. 30'un üzerinde kişi çıkarıldı. Çıkarıldıkça sevk edildi. İnşallah onların durumunda ciddi bir sorunla karşılaşmayız. Ayrıca kurtarma çalışmaları da devam ediyor."

BÖLGEYE TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait bir uçağın, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara’dan Van’a ulaştırmak üzere görevlendirildiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara’dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor." denildi.

Öte yandan tipi ve sis olan bölgede uydu telefonu üzerinden iletişim sağlanıyor.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ekiplerin çığ düşmesnin ardından hemen müdahaleye başladığını söyledi. Soylu, "30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, gönüllü korucumuz, UMKE'cilerimiz ve jandarmamız kurtarıldı. Maalesef 8 jandarma ve 3 güvenlik korucusunu kaybettik." dedi. Soylu, çığ altında kaç kişi kaldığına dair sayı vermekten kaçındı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildiği belirtilerek şöyle devam edildi:

"Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü'nün yerine Muş İl AFAD müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakküza geçirilmiş olup arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara’dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir."

ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Soylu ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün akşam saat 17.00 sıralarında bir minibüsün üzerine çığ düşmüş, çalışmalar sonucu 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı.

Minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise gece verilen aranın ardından bu sabah tekrar başlamıştı.

Çığ felaketinin yaşandığı bölgeden ilk görüntüler

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