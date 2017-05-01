Van'da korkutan deprem !

Van'ın Gevaş İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ndan alınan bilgiye göre saat 19.30'da merkez üssü Van'ın Gevaş İlçesi Kazanç Mahallesi'nde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde Van merkezde hafif olmak üzere çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Sarsıntı ile kısa süreli panik yaşayan bazı vatandaşlarlar sokaklara çıktı.