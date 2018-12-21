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  3. 21 Aralık 2018 11:32

Van'da PKK yandaşlarına operasyon: 6 gözaltı

Van'da terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla yürüyüş ve örgüt propagandası yapan 7 kişiden 6'sı yakalandı.

Van'da PKK yandaşlarına operasyon: 6 gözaltı
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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla yürüyüş ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen, haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliden 6'sını gözaltına aldı. 

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eş zamanlı operasyon dün akşam saatlerinde gereçekleştirildi. 6 kişinin gözaltına alındığı açıklamada şöyle denildi: 

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca çukur ve barikat kurmak suretiyle hedeflenen sözde özyönetim ve sokak tedhişine karşı, Aralık 2015'de etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla yürüyüş ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen 7 şüpheliye yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi. 
 

DHA

terörist , van , pkk
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