Van'da sivil servis aracına terör saldırısı: 2 şehit, 8 yaralı

Van’ın Çatak ilçesinde Belbuka Yaylası’nda yapımı devam eden üs bölgesinde, işçilerin bulunduğu araca yönelik örgüt mensupları tarafından EYP’li saldırı düzenlendi. 2 işçi şehit oldu.



Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çatak ilçesinin Narlı bölgesinde yol çalışması yapan firmanın servis aracına bölücü terör örgütü mensuplarınca saat 18.00'de EYP ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Van'ın Çatak ilçesi Narlı ile Dalbastı mahalleleri arasında patlama meydana geldi.Van Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz Çatak İlçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylasına yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca saat 18.00 sıralarında EYP ile saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda araçta bulunan 2 işçi şehit olurken, 8 işçi de yaralanmıştır. Yaralı işçiler helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehit işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tek amacı bölge halkına hizmet götürmek olan sivil işçilere menfur saldırı düzenleyen Bölücü Terör Örgütünü ve arkasında duranları tel'in ediyoruz. Saldırı sonrası, bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır." denildi.



