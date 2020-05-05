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  3. 05 Mayıs 2020 22:55

Van'da Taziye çadırı yüzünden üç mahalle karantinaya alındı

Merkez İpekyolu İlçesi’nin Ortanca Mahallesi'nde 6 vaka tespit edilirken, bu mahallede kurulan taziye çadırı yüzünden 4 mahalle daha karantinaya alındı.

Van'da Taziye çadırı yüzünden üç mahalle karantinaya alındı
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Merkez İpekyolu İlçesi’nin Ortanca Mahallesi'nde yapılan sağlık taramalarında 2 ayrı ailede 6 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunu üzerine mahallede kapsamlı bir tarama yapılırken, bu mahallede kurulan taziyeye katılan ve testleri pozitif çıkan kişilerle temas kuran kişilerin yaşadığı Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleri de karantinaya alındı.

MUHTAR GÖREVDEN ALINDI

Ortanca Mahallesi'nde yasağa rağmen taziye kurulmasına izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma kapsamında Muhtar Yönten, ihmalli olduğu gerekçesiyle görevden alındı.

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