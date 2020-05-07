Van'da taziye kurulan mahalledeki vaka sayısında büyük artış!

İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi'nde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası mahalle karantinaya alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda vaka sayısı 15’e yükseldiği belirlendi. Mahallede koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Eraygen ailesi tarafından da Ortanca Mahallesi'ne taziye kuruldu. Eraygen ailesi mensupları ve taziye kurulmasına izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ardından muhtar Yönten görevden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanların oturduğu Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinde de karantina uygulanmaya başlandı. Taziye sonrası bölgeye yoğunlaşan sağlık ekipleri, taziyeye katılanlarla ilgili sağlık taraması yaptı.



ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Tekirdağ’dan gelen, Bostaniçi, Yenimahalle ve Ortanca mahallesinde oturan ve taziyeyi kuran Eraygen ailesinden 23, Arıtoprak, Bostaniçi ve Ortanca mahallesinde oturan Eralan ailesinden 7, İskele ve Ortanca mahallesinde oturan Acar ailesinden 9 , Ortanca mahallesinde oturan Erçağlar ailesinden 1, Gürpınar ilçesi Umut mahallesinde oturan Sönmez ailesinden 1, Bostaniçi Mahallesinde oturan Gökçek ailesinden 1 ve Antalya’dan gelen Erdeğer ailesinden 1 kişide olmak üzere toplam 43 kişide koronavirüs tespit edildi. Testi pozitif çıkan hastaların tadavisi sürerken, ekipler taziyeye katılanların tespiti için çalışmalarını yoğunlaştırdı.