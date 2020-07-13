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  3. 13 Temmuz 2020 21:10

Van'da yıldırım faciası: 16 yaşındaki genç öldü

Van’ın Bahçesaray ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen yağış sonrası meydana gelen yıldırım düşmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Van'da yıldırım faciası: 16 yaşındaki genç öldü
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Van’ın Bahçesaray ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kentte öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bahçesaray ilçesindeki Karapet Geçidi yakınlarındaki Karagöl mevkiinde kendi hayvanlarını otlatan Muhammet Gencer (16) de sağanağa yakalandı. Yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu Gencer hayatını kaybederken, 20 koyun ise telef oldu. Bölgeye giden güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, Gencer'in cenazesini hastaneye kaldırdı.

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