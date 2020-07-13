Van'da yıldırım faciası: 16 yaşındaki genç öldü

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kentte öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bahçesaray ilçesindeki Karapet Geçidi yakınlarındaki Karagöl mevkiinde kendi hayvanlarını otlatan Muhammet Gencer (16) de sağanağa yakalandı. Yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu Gencer hayatını kaybederken, 20 koyun ise telef oldu. Bölgeye giden güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, Gencer'in cenazesini hastaneye kaldırdı.