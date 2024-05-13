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Van'dan acı haber: 1 korucu şehit oldu

Van'dan acı haber: 1 korucu şehit oldu
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Van'ın Çatak ilçesindeki Belbuka Kalekol Üs Bölgesine yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu.

Olay bugün öğleden sonra Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan 3 bin rakımdaki Belbuka Kalekol Üs Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Gök gürültülü sağanak yağmurun etkisini sürdürdüğü bölgede, üs bölgesine yıldırım düştü. Bu sırada üs bölgesinde görevli bulunan güvenlik korucusu Çetin Ş.'a (36) yıldırım isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Ş.’ın cenazesi Çatak Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Etiketler şehit Van haber
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