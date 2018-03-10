Vapur seferlerine sis engeli

İstanbul'da gece başlayan sis, etkisini öğle saatlerinde de sürdürdü.

Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde yoğunlaşan sis ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde özellikle İstanbul Boğazı sis altında kaldı. Yoğun sis nedeniyle Şehit Hatları ile taşıma hizmeti veren özel tekneler seferlerini yapamadı.

Şehir Hatları, Twitter adresinden yaptığı duyuruda, Eminönü-Adalar, Üsküdar-Haliç, Karaköy-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü ile Adalar-Kadıköy-Eminönü seferlerinin yoğun sis nedeniyle yapılamadığını bildirdi.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Görüş mesafesinin kısalmasına neden olan sis nedeniyle sürücüler D-100 ve TEM'de sis lambalarını yakarak yavaş ilerledi.

Sis İstanbul Boğazı, Zeytinburnu'ndaki tarihi surlar ve çevresinde zaman zaman yoğunlaştı.

HAVA ULAŞIMI DA ETKİLENDİ

Sisten hava ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bazı uçaklar Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pisti pas geçerken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı.

AKŞAM DA GÖRÜLEBİLİR

Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde etkisi azalan sisin gece saatlerinde yeniden görülebileceğini ifade etti.