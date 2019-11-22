Vatandaş bekçilerden şikayetçi

1991 yılında mevcut bekçilerin tümü, sokaklardan çekilip yardımcı hizmetlerde görevlendirilmeye başlandı. AK Parti, 2007 Genel Seçimleri öncesi, hizmetini sürdüren 8 bin 152 bekçiyi ‘polis’ yaptı. Bekçilerin giydiği kahverengi üniformalar kullanılmaz oldu. Mahalle bekçileri 2016 yılında geri döndü.

8 BİN 242 BEKÇİ DAHA ALINACAK

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Türkiye genelindeki bekçilerin sayısı 21 bin 302’ye ulaştı. İçişleri Bakanlığı 8 bin 242 bekçi daha alınacağını duyurdu. Ancak vatandaş bazı bekçilerden memnun değil!

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın 2020 bütçesi görüşülürken bekçilerle ilgili yapılan şikayetleri aktardı.

“ELLERİNDE MAKBUZLA CEZA KESİYORLAR”

“Eskiden Bekçi Murtaza’lar vardı” diyen Mehmet Bekaroğlu, şunları söyledi:

“Ben Bekçi Murtaza’ları çok severdim. Biraz terslik yaparlar, inat ederlerdi ama mahallenin çoluğunu çocuğunu, her şeyini emanet edebileceğiniz düzgün insanlardı. Şimdi öyle değil. Tuhaf işler oluyor. Şimdiki bekçiler yargılıyorlar, ceza veriyorlar. Ellerinde makbuzla park cezası kesiyorlar. Sokakta, bar ya da kahve önünde toplanmış insanlara ‘Girin içeri, burada sigara içemezsiniz’ diye bağırıyorlar. Sanıyorum bu şikâyetler herkese geliyordur.”

BEKÇİ MURTAZA KİMDİR?

Türk edebiyatının usta isimlerden Orhan Kemal’in ‘Murtaza’ adlı romanı 1952’de Vatan gazetesinde tefrika edildi. Daha sonra da Varlık Yayınları tarafından yayımlandı.

Asker olmak isteyen ama başaramayan Murtaza üniforma giyebilmek için bekçiliği meslek olarak seçer. Sorumluluklarını çok iyi bilir, vazifesini her şeyi üstünde tutan cesur bir Yunanistan muhaciridir.

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