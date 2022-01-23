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  3. Kar kış demeden kuyruğa girdiler... ''Türkiye bu tabloyu hak etmiyor''

Vatandaş kar altında ekmek kuyruğunda! ''Türkiye bu tabloyu hak etmiyor''

Kar yağışının etkili olduğu Bursa'da ucuz ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, acı manzaraya sosyal medyadan tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından, Bursa'da karlı havaya rağmen oluşan ucuz ekmek kuyruğunun görüntülerini paylaştı. Yurttaşların, ucuz ekmekten alabilmek için kar altında ekmek büfesi önünde kuyruğa girdiği görüntülere CHP'li vekil tepki gösterdi. 

Özkan'ın, "Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Hemen seçim, erken seçim!" ifadelerine yer verdiği paylaşımı şu şekilde:

"Afganistan'a yardım kampanyası başlatan Erdoğan'ın yönettiği ülkede durum bu. İnsanlar kara kışa rağmen ucuz ekmek kuyruğunda. Türkiye, bu tabloyu hak etmiyor. Hemen seçim, erken seçim!"

Etiketler bursa ucuz ekmek kuyruğu kar yağışı
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