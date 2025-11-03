  1. Anasayfa
  Vatandaş şikayet etti, polis aracına ceza kesildi!

Vatandaş şikayet etti, polis aracına ceza kesildi!

Vatandaş şikayet etti, polis aracına ceza kesildi!
Güncelleme:

Afyonkarahisar'da yaya yoluna park eden polis aracı bir vatandaş tarafından şikayet edildi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'un talimatıyla polis memuruna trafik cezası kesildi.

Kent merkezinde yaşayan bir vatandaşın Yeşilyol Caddesi üzerinde yaya geçidine park eden trafik polisi aracı fotoğrafının emniyet müdürlüğüne ulaştırması üzerine Erol, araç sürücüsü polis memuru hakkında işlem başlattı. Erol'un talimatıyla, yaya geçidine polis aracı park eden personele 993 lira para cezası yazdırdı.

Yazılan cezanın ardından bilgisine başvurulan Erol, "Tüm personelimiz kanun uygulayıcısı olarak ilk önce kendileri trafik kuralları, işaret ve levhalarına uyacak. Personelimiz vatandaşlarımıza örnek olmaları konusunda duyarlı olacak" dedi.

İHA

