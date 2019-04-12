Vatandaş soluğu sokakta aldı ! Sakarya'da korkutan deprem

Deprem bölgesinde olan ülkemizde yaşanan sarsıntılar büyük panik yaşatıyor. Sakarya bugün saat 16:03'te 4.0'lık depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi'nin ölçümlerine göre merkezüssü Topağaç Akyazı olarak belirlendi.

Akyazı'da meydana gelen deprem farklı ilçelerde de hissedildi. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen 3,9 büyüklüğünde deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgilere göre, depremin büyüklüğünün 3,9 ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi. Deprem Akyazı'nın yanı sıra bölge ilçelerde de hissedildi.