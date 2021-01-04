Vatandaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına güvenmiyor

MetroPOLL, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyonunun yüzde 14 arttığını açıklamasının ardından bir araştırma yaptı.

Araştırmada enflasyon rakamının ne kadar artmış olduğu soruldu. Araştırma sonucuna göre enflasyonun gerçek rakamını yüzde 30'dan daha fazla görenlerin sayısı yüzde 51.4 oldu.

Açıklanan rakamın gerçek olduğunu düşünenler yüzde 11.9 iken, asıl artışın yüzde 14-20 arası olduğunu düşünenler de yüzde 11.9 olarak ortaya çıktı. Enflasyonun yüzde 20-30 arası olduğunu düşünenlerinin sayısı 16.5 iken fikri olmayanların sayısı yüzde 8.4 oldu.

2018 seçimlerinde AKP'ye oy veren seçmenlerin 20.1'i artışın yüzde 14 olduğuna inanıyor.

Artışın yüzde 12-20 olduğunu düşünen AKP seçmeni sayısı ise yüzde 21. Enflasyon artışının yüzde 30'dan daha fazla olduğunu düşünen AKP seçmeni ise yüzde 30.4 olarak ortaya çıktı.

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