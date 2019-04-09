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  3. 09 Nisan 2019 21:36

Vatandaşı korkutan deprem ! Malatya sallandı...

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Vatandaşı korkutan deprem ! Malatya sallandı...
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Malatya'da Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesi olarak belirlediği 3.3 büyüklüğündeki deprem, saat 20.18'de meydana geldi. Yerin 10.14 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya'nın ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Öte yandan dün Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

DHA

malatya , deprem , afad
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