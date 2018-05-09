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  3. 09 Mayıs 2018 20:30

Vatandaşı zarara uğratan çeteye ''Pranga'' operasyonu

Ankara'da vatandaşı 250 bin TL zarara uğratan çete "Pranga" operasyonu ile çökertildi.

Vatandaşı zarara uğratan çeteye ''Pranga'' operasyonu
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Ankara'da inşaatlardan kablo, taşlama makinesi ve kaynak makinesi, iş yerlerinden alkollü içecekler ve laptop gibi malzemeler çalarak vatandaşları yaklaşık 250 bin TL maddi zarara uğratan çete, şafak vakti düzenlenen “Pranga” adlı operasyonla çökertildi.

Ankara'da inşaatlardan kablo, taşlama makinesi, hilti, matkap, kaynak makinesi ve iş yerlerinden alkollü içecekler, laptop ve müzik aletleri çalınması olayları ile ilgili gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri araştırmalar ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi neticesinde söz konusu hırsızlık olaylarını S.K.’nın liderliğinde 14 kişilik bir çetenin yaptığını tespit etti.

Çetenin çaldıkları malzemeleri D.A.A.’nın aracılığıyla değerinin altında piyasada sattıkları belirlendi. Çete üyelerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şafak vakti düzenledikleri eş zamanlı “Pranga” operasyonuyla 11 çete üyesini kıskıvrak yakaladı. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet demir kesme makası, 3 adet demir kesme kerpeteni, 30 kilo su tesisatı malzemesi, ucuna özel aparat yapılmış 1 adet şarjlı matkap, 2 adet cep telefonu, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 20 adet mermi ve 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Çete lideri Serkan K. ile bir çete üyesinin daha önce benzeri suçtan elektronik kelepçe takılarak serbest bırakıldığı ve bu sebepten dolayı operasyona “Pranga” isminin verildiği öğrenildi. 

Yakalanan 11 şahıstan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi de mahkemece serbest bırakıldı. 

İHA

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