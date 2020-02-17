Vatandaşın sırtına yeni yük: İkmal ihalesi !

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle temeli atılan ve ihalesi yaklaşık üç yıl önce yapılan Rize-Artvin Haliminı’nın yapım maliyeti açılan yeni bir ihale ile arttı. 2017 yılı başında bir milyar 78 milyon 434 bin lira bedelle Cengiz-Aga Enerji ortaklığının ihaleyi kazanması ile başlayan projenin maliyeti, ‘İkmail ihalesi’ ile 632,5 milyon lira daha arttı.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, ikmal ihalesini Cengiz İnşaat-ASL İnşaat ortaklığının kazandığını belirterek, “İlk ihaleye Aga Enerji ile girmiş olan işi asıl yürüten Cengiz bu kez ikmal ihalesini ASL İnşaat ile üstlenmiş. İlk dönem AKP milletvekili Abdülkadir Kart'ın son dönem pek çok büyük inşaat ve altyapı ihalesinde adını görmeye başladığımız şirket” ifadelerini kullandı.

Çiğdem Toker’in “Rize-Artvin Havalimanı’na ikmal ihalesi” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“İkmal tamamlama demek. Bilen bilir, memlekette “Şu kadara mal olacak” diye adeta davul çalınan nice kamu ihalesi, “ikmal” ihaleleriyle kat kat fazlasına bitebilmiştir.

Temel atmaya, hamaset nutuklarına, inşaat işlerine milliyetçilik sosu bulandırmaya bayılan siyasiler, sıra ikmal ihalelerine geldiğinde olay mahallini hızla terk eder. Çünkü ikmal ihalesi bütçede delik, dahası iş bilmezlik anlamına gelir. Ki; bunlar da hesabı verilmesi gereken işlerdir.”

PARA YETMEDİ, ORTAK DEĞİŞTİ

“İhalesi üç yıl önce yapılmış, temeli partili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı da “ikmal” kervanına katıldı.

2017 başında, açık usulle yapılan ilk ihalede en düşük teklifi 1 milyar 78 milyon 434 bin TL ile Cengiz-Aga Enerji ortaklığı vermişti. O dönem “Kim Bu Aga Enerji” başlığıyla sorduğumuz şirketin, bir internet sitesinin bile olmadığını, resmi olarak bünyede görünmese de Bayburt Grubu'nun sahiplerinin eski bir şirketlerinin kimlik ve yer değiştirmiş hali olduğunu yazmıştık. Yapılan son haberlerde de havalimanını yüzde 50'sinden fazlasının tamamlandığı duyurulmuştu.”

632.5 MİLYON TL

“Rize-Artvin Havalimanı pisti denize dolguyla yapılıyor. 266 hektarlık alanda 88.5 milyon ton taş kullanılacağı, günde 120 bin tonu yakın dolgunun yapıldığı duyurulmuştu.

Belli ki 1 milyar 78 milyon TL ihale bedeli, bu ölçekler için yetmemiş. Artık baştan maliyetler yanlış saptandığı, indirimler doğru verilmediği için mi, yoksa şirketlerin mali bilançolarıyla ilgili sorunlardan mıdır -lütfedip açıklamadıkları için bilemiyoruz- geçen kasım ayında ikmal ihalesi yapılmış. 8 Kasım 2019'da yapılan ihalede 21/b usulü tercih edilmiş. Pazarlık yönteminin olağanüstü durumlar için kullanıldığı ilansız bu usulde genellikle ihaleyi önceden kimin alacağının belli olduğu da herkesin bildiği sırdır.

İlk ihaleye Aga Enerji ile girmiş olan işi asıl yürüten Cengiz bu kez ikmal ihalesini ASL İnşaat ile üstlenmiş. İlk dönem AKP milletvekili Abdülkadir Kart'ın son dönem pek çok büyük inşaat ve altyapı ihalesinde adını görmeye başladığımız şirket.”

ETKİLEYİCİ (!) İNDİRİM: YÜZDE 7.30

“Bu ihalenin yaklaşık maliyeti de 682 milyon 293 bin 367 TL olarak belirlenmiş. Cengiz-ASL bu ikmal ihalesini 632 milyon 497 bin 233 TL teklifle almışlar. Gördüğünüz gibi yüzde 7.30 gibi süper bir indirim.

1 milyar TL'ye bitecek denilen Rize-Artvin Havalimanı'nın maliyeti şimdilik 1 milyar 632,5 milyon TL'ye yükselmiş durumda.”





Kaynak Yeniçağ: Vatandaşın sırtına yeni yük: İkmal ihalesi!