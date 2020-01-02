VatanMed saç ekim ve estetik merkezi Arnavutluk’ta şubesini açtı

Son yıllarda dünyanın birçok yerinden insan saç ekimi, diş implantı ve estetik ameliyatları olmak için Türkiye’yi tercih ediyor. Gelişen teknolojiye ayak uyduran Türkiye sağlık sektörü, yetenekli doktorlarında maharetiyle tüm dünyada rağbet görüyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık turizmi kapsamında 500 bin hastanın 2018 yılında Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirtmişti.

VatanMed CEO'su Uğur Öztürk şunları söyledi: Türkiye'de başladığımız bu yolcukta 14. yıl itibariyle 14 şubeye ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz daima müşteriye kaliteli hizmet sunmak ve memnuniyet. İşlemlerimizi gerçekleştirirken steril ve son teknoloji ürünler kullanırız.

VATANMED Dünya'da 14 şubeye sahip saç ekimi ve estetik alanında 14 yıllık tecrübesi ve 200 üzerinde çalışanıyla birlikte ülkemizin adını duyurmaya devam ediyor.