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  3. 23 Ocak 2019 22:03

Veba hastalığına rastlanınca belde karantinaya alındı !

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi, 2 koyunda tespit edilen koyun-keçi vebası nedeniyle 3 haftalığına karantinaya alındı.

Veba hastalığına rastlanınca belde karantinaya alındı !
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Geçim kaynağı hayvancılık olan Gümeli beldesinde, E.C.'ye ait 2 koyunda başlayan hastalık, veteriner hekimlerin müdahalesine rağmen düzelmeyince Alaplı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Alınan örnek ve tahliller Ankaraya gönderildi. Gelen sonuçlarda 2 koyunda koyu-keçi vebası hastalığı tespit edildi. Veteriner hekimler, koyunlara gerekli tedavi ve aşılamayı yaptı. Belde, diğer küçükbaşların da bulaşıcı olan hastalığın olup olmadığını kontrol etmek için 3 haftalığına karantinaya alındı.

Alaplı İlçe Tarım Müdürü Rafet Yılmaz, konuyla ilgili olarak kaymakamlık nezdinde komisyon kararının alındığını ve gerekli tüm işlemlerin yapıldığı söyledi.

DHA

keçi , veba , belde , koyun
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