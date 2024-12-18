Vedat Milor, Kent Lokantası'na gitti

Son olarak bir restoran sahibinin kendisinden habersiz fotoğraf çektirmesine "ben maymun muyum" diyerek tepki gösteren Türkiye'de "yemek" denince akla gelen ilk isim olan ünlü gurme Vedat Milor İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası’nı ziyaret etti.

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Üsküdar’daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası’nı ziyaret etti. Milor'un bu ziyareti sonrası Kent Lokantısı'na dair yorumları sosyal medyada merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları şimdi Kent Lokantası'ndaki yemeklerle ilgili yapacağı yorumu merak ediyor.