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Vedat Milor'den bomba seçim anketi: Meral Akşener son sırada kaldı

Vedat Milor'den bomba seçim anketi: Meral Akşener son sırada kaldı

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden adaylık anketi yaptı.

Gastronomi ve yemek kelimeleri bir araya geldiğinde Türkiye'de aranan isimlerin başında gelen Vedat Milör, 'Dahiyane bir anket' diyerek sosyal medya hesabından gündeme yön verdi. Vedat Milör, muhalefetin adayı konusunda dört ismi öne çıkararak soru sordu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ankette ikinci sırada yer aldı.

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Vedat Milör'ün yaptığı ankette birinci çıkan isim uzak ara farkla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş, 150 bin kişinin katıldığı anketteki oyların %66.6'sını aldı. Kemal Kılıçdaroğlu %18.2'de kaldı.

MERAL AKŞENER SON SIRADA KALDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ankette üçüncü sırada yer alırken İYİ Parti lideri Meral Aşener son sırada kaldı. İmamoğlu'nun oy oranı %12.6, Akşener'in oy oranı ise %2.7 oldu.

Etiketler anket aday vedat milor
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