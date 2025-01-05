Vedat Milor'un Kent Lokantası yemekleri için yorumu belli oldu

Son olarak bir restoran sahibinin kendisinden habersiz fotoğraf çektirmesine "ben maymun muyum" diyerek tepki gösteren Türkiye'de "yemek" denince akla gelen ilk isim olan ünlü gurme Vedat Milor İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası’na yaptığı ziyaretle ilgili olarak İstanbulluların merakla beklediği yorumlarını sonunda açıkladı.

Gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar Kent Lokantası'nda yemek yedi. Kent Lokantası'ndaki yemekle Milor'a İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce ve eşi Linda Milor eşlik etti.

Vedat Milor'ın ziyareti sırasında Kent Lokantası’nın menüsünde mercimek çorbası, patatesli et yemeği, makarna ve tatlı vardı.

Milor, ziyaretini YouTube kanalından yayınladı. Milor, " Kent Lokantası, geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor: öğrenciler, emekliler, çalışanlar... Hepsi uygun fiyatlarla temiz ve lezzetli yemeklere ulaşabiliyor. Videoda bu deneyimimizi paylaşıyor, yemeklerin tadımını yapıyor ve menüye dair detaylı yorumlarımızı aktarıyoruz. 40 liralık bu menü, hem doyurucu hem de ev yemeklerini aratmayan bir lezzette. Yemekler özenle hazırlanmış ve hijyenik bir ortamda sunuluyor" dedi.

Patates yemeğindeki dana etinin yumuşak olduğunu belirten Milor, karabiberin eksik olduğunu söyledi. Milor, "Mercimek çorbası çok lezzetli, ben dana eti sevmem ama yavaş pişirmişler çok lezzetli, makarnaya da şaşırdım al dante pişirmişler” dedi.