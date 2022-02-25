Vehbi Koç ölümünün 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

Vefatının üzerinden tam 26 yıl geçmesine rağmen Topluluğumuzun kurucusu Vehbi Koç, çalışkanlığı, üretkenliği, geleceği öngören bakış açısı, eşsiz kişiliği ve geride bıraktığı değerlerle hafızalarımızdaki canlılığını koruyor.

Vehbi Koç, yaşamı boyunca ülkesinden kazandıklarını yine ülkesine vermenin önemine inanan biriydi. Bu yüzden de “Memlekete hizmet bir insanlık ve vatan borcudur” görüşünü benimsemiş; yatırımlarıyla ülke ekonomisini kalkındırmanın yanı sıra toplumsal konularda sorumluluk almayı da kendine görev bilmişti.

95 yıllık yaşamına pek çok başarı sığdırdı Vehbi Koç... Her zaman ideallerinin peşinden giden, bu ideallere sıkı sıkıya bağlı, asla vazgeçmeyen bir kişiliği vardı. Yolunda gitmeyen bir şey gördüğünde nedenlerini sorgular, nasıl yapılacağını araştırırdı. Sadece kendi deneyimlerinin yeterli olmadığını da bilirdi. Bu yüzden farklı insanlarla konuşmaktan, o işi uzmanına sormaktan çekinmezdi.

“Yaptığınız işin doğruluğuna inanıyorsanız, bunlar sizi sarsmasın, cesaretle yürüyün”

Vehbi Koç’un en önemli özelliklerinden biri de Türkiye’de henüz yapılmamış şeylere adım atmaya meyilli cesur bir insan olmasıydı… Bu cesaret ise her zaman gelecek kuşaklar için yol gösterici oldu. Vehbi Koç, her fırsatta gençlere tavsiyeler vermekten hoşlanan biriydi. Çünkü onun tecrübeleri, gençlerin yolunu aydınlatıyor, onlara umut veriyordu.

Onun zorlu hikâyesi ve verdiği mücadeledeki zaferi herkes için ilham vericiydi. Kendisi de şu sözleriyle bunu kanıtlıyordu âdeta… “Benim tecrübelerimden, aldığım iş ve hayat derslerinden faydalanmak isteyen gençlere şunları söyleyebilirim: Kendinize, ailenize, milletinize ve yaşadığınız çağa faydalı olacağına inandığınız bir iş yapmaya kalkıştığınız zaman, başarıya ulaşmak için önünüzde uzun bir yol bulunduğunu hiçbir an aklınızdan çıkarmayacaksınız. O yolda ilerlerken, yanlış değerlendirmelerle, ters anlayışlarla, moral kırıcı hareketlerle hattâ size ağır gelecek suçlamalarla karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız işin doğruluğuna inanıyorsanız, bunlar sizi sarsmasın, cesaretle yürüyün.”

Vehbi Koç mezarı başında anıldı

Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç, vefatının 26’ncı yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı. Pandemi kurallarına riayet edilen anma törenine Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, yaptığı konuşmada, “Değerli büyüğümüz, muhterem kurucumuz Vehbi Koç’un aramızdan ayrılışının 26. yılı münasebetiyle bir araya geldik. Topluluğumuzu geleceğe taşıma sorumluluğunu üstlenen bizler, aradan geçen her yılda Vehbi Bey’in eşsiz vizyonunu daha iyi anlıyoruz. Merhum kurucumuzun attığı sağlam kurumsal temeller sayesinde, sadece birkaç sene sonra ülkemizin az sayıdaki asırlık kuruluşlarından biri olacağız. Köklü tarihimiz boyunca, Vehbi Bey’in ‘Ülkem varsa, ben de varım’ ilkesini benimsedik. Bu ilkenin ışığında, Türkiye’nin sanayileşmesinde ve kalkınmasındaki pek çok atılımda, elini taşın altına koyan ve daima ilklerin öncüsü olan bir Topluluk olduk. Vehbi Bey, ülkemizin sadece ekonomik kalkınmasına değil, toplumsal gelişimine de büyük katkı sağladı. Vehbi Bey ve sonrasında Topluluğumuzun, insanı, ülkeyi ve dünyamızı odağa alarak yaptıkları, Koç Topluluğu’nun yüz akı olarak Cumhuriyet tarihimizin altın sayfalarına kaydedildi, kaydedilmeye de devam ediyor. O’nun bizlere emanet ettiği değerlere sarılarak, bir asırlık geçmişe sahip Topluluğumuzu daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya, ülkemiz, insanımız ve dünya için tüm paydaşlarımıza ilham verecek öncü adımlar atmaya devam edeceğiz. Kurucumuz Vehbi Koç’u saygı, rahmet ve şükranla yâd ederken, merhume Sadberk Hanım, Sevgi Hanım, Suna Hanım ile Merhum Erdoğan Bey, Nusret Bey ve Mustafa Bey’i bir kez daha saygıyla anıyoruz” dedi.