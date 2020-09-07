Vekil için uçak kaldıranlar, karantinadaki genci unuttu!

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşanan 28 yaşındaki Emre Dabak, Covid-19 nedeniyle 12 gündür karantinadaydı.

AMBULANS GÖNDERİLECEĞİ SÖYLENDİ ANCAK…

Dabak, il merkezinde düzenlenen sınava gidebilmek için bağlı bulunduğu sağlık kuruluşundan izin istedi. Dabak'a karantinada bulunduğu için toplu taşıma araçlarına binemeyeceği belirtilerek, sağlık ekipleri tarafından sınav salonuna götürüleceği söylendi.

Ancak beklediği ambulans gelmeyince genç sınava gidemedi.

BİR YILDIR BU SINAVA HAZIRLANIYORDU

Gelmeyen ambulansla bir yıllık emeği boşa giden Emre Dabak, şu ifadeleri kullandı;

*Covid-19 nedeniyle karantinaya alındım. Geçtiğimiz hafta bağlı bulunduğum sağlık kuruluşundan KPSS sınavı için izin istedim. Özel aracım olup olmadığını sordular.

“TEYİT İÇİN 112'Yİ ARADIM”

*Olmadığını söyleyince sağlık ekipleri tarafından sınav salonuna götürüleceğim söylendi. Sınavdan bir gün önce teyit için 112'yi aradım. Adres güncellemesi yapılarak yardımcı olacaklarını söylediler.

*Bugün erken kalkıp tekrar aradım. Bilgiler yeniden güncellendi. Ancak gelen giden olmadı. Karantinada olduğum için kendim de gidemedim.

*Sınava gireceğim salon ilçemize 50 dakika mesafede. Bir yıl bu sınava hazırlanmıştım.

Ambulans uçak AK Partili vekilin oğlu için havalandı