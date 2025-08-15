  1. Anasayfa
Velilere kötü haber: Ankara'da okul servis ücretlerine zam geldi

Velilere kötü haber: Ankara'da okul servis ücretlerine zam geldi
Ankara'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul servis ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. En kısa mesafe için servis ücreti 2.418 TL oldu.

Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası ve Ankara Ticaret Odası tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin okul ve personel servisleri tarifelerinde yüzde 50 zam talep edildi. Söz konusu talep, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (ABB UKOME) ele alındı.

Yüzde 30 zam

UKOME Genel Kurulu'nun kararıyla söz konusu ücret tarifesinde yüzde 30'luk zam uygulanması kararlaştırıldı. Söz konusu karar, ABB Meclisi'nde görüşüldü. Karar, oy birliğiyle kabul edildi.  En kısa mesafe için okul servis ücreti 2.418 TL'ye yükseldi. 

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Ankara’daki ücretler mesafeye göre şöyle:

0-3 km: 2.418 TL
3-6 km: 2.665 TL
6-10 km: 3.081 TL
10-15 km: 3.581 TL

 

