Vera Palas’ta Damadın Havuza Atılması Gibi Bir Gelenek Oluşmuş

Bursa’da 2021 yılından beri hizmet vermeye devam eden Vera Palas, özellikle düğün ve nikah gibi törenlerde müşterilerine farklı konseptler sunuyor.

Havuza inen merdiven ile çok özel bir konsept gerçekleştirdiklerini belirten Vera Palas Sahibi Batuhan Çakır, havuz başı düğünün sıklıkla tercih edildiğini ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çakır, “Bazı düğünlerde damadın havuza atıldığını görüyoruz. Bu, çeşitli düğün törenlerinde karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Oldukça eğlenceli bir görüntüyü mümkün kılıyor. Özellikle havuz başı düğün törenlerinde görüyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Bazı Düğünlerde Damat Havuza Atılıyor

Havuz başı ve teras olmak üzere iki farklı düğün konseptine sahip olduklarını, her bir konseptin de misafirlere çok şey vadettiğini belirten Batuhan Çakır, özellikle kır düğünü tercih eden misafirlerimiz, havuz konseptini çok beğeniyor. Çünkü havuz üzerinde yer alan merdiven, çiftin havuzdaki platforma inmesini sağlıyor. Burada çiftlerimiz ilk danslarını yapıyor. Oldukça eşsiz bir görüntünün ortaya çıktığını söyleyebilirim. Bir yandan da otelimiz denize sıfır olduğundan, misafirlerimiz doğayla baş başa kalma şansı da elde ediyor. Özellikle havuz başında yapılan düğünlerde, damadın havuza atıldığını gözlemiyoruz. Oldukça eğlenceli bir görüntü, damat da çok eğleniyor.”

Havuz Başı Düğün Konseptimizle Geniş Bir Kitleye Hitap Ediyoruz

Vera Palas olarak direkt olarak müşteri odaklılık ilkesi dahilinde hareket ettiklerini, müşterilerinin taleplerini göz önünde bulundurduklarını belirten Batuhan Çakır, bir düğün töreninde olması gerekenlerin tamamını gerçekleştiriyor olduklarını belirtti. Havuz başı düğün konseptine yönelik açıklamalarda bulunan Çakır, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Havuz başı düğün konseptimiz çok fazla insan tarafından talep görüyor. Yeşil ile mavinin birleştiği bir ortamda düğün yapmak hem çiftin hem de misafirlerin memnun oldukları bir durum. Ayrıca havuz başı düğünlerinde misafirler kendilerini çok daha özgür hissediyor. Düğün organizasyonlarımızda çiftlerin konaklayacakları odaları, orkestrayı ve daha pek çok unsuru göz önünde bulunduruyoruz. Otel olarak da hizmet vermekle birlikte organizasyon kısmına çok daha ağırlık vermiş durumdayız. Bu nedenle düğün, kına, nişan, nikah başta olmak üzere farklı organizasyonlar için hizmet verdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.”