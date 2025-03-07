Verdiği vekalet yüzünden hayatı kabusa döndü

İstanbul'da yaşayan E.K., bilgisayar parçaları satışı ile ilgili iş teklifi aldığı M.B.'ye vekalet verdi. E.K.'nin verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı.

Başakşehir'de, Aralık ayında spor salonuna giden E.K., daha önce tanıştığı M.B. ile burada sohbet ederken, işsiz olduğundan bahsetti. K., sohbet sırasında M.B.'den bilgisayar parçaları ticareti konusunda iş teklifi aldı. Maddi olarak destek olamayacağı için resmi işleri üstlenen K., M.B.'ye vekalet verdi. İddiaya göre M.B. aldığı vekaletle, E.K.'un üzerine şirket kurup yüzlerce kişiyi dolandırdı. K., günler sonra kapısına dayanan alacaklılarla birlikte adına açılan şirket üzerinden yüzlerce kişinin dolandırıldığını öğrendi. Bir ay içerisinde şirket adına birden fazla banka hesabı ve cep telefonu edinilen K., banka hesabındaki para giriş çıkışlarını kontrol ettiğinde milyonlarca lira para hareketi olduğunu, bunun da kripto paralara yatırıldığını fark etti. Şirkete yatırım yaparak toplamda 70 milyon lira dolandırılan mağdurlar, şirketin resmi sahibi olarak görülen K. ile iletişime geçerek parasını geri istedi. Avukatı aracılığı ile 21 Ocak'ta suç duyurusunda bulunan K., hukuki mücadele başlattı.

'PARALARI GİDEN İNSANLAR GELİP KAPIMA DAYANDILAR'

Üzerine şirket kurularak çok sayıda kişinin dolandırıldığını belirten K., "Dolandırılma süreci yaklaşık 2,5- 3 ay kadar oluyor total süreçte. Benim geçen seneden spor salonu çıkışında birkaç kere görüştüğüm bu insan, ben yine bir iş görüşmesinden çıkarken, o zamanlar uzun zamandır da işsiz olduğum için açıkçası bunalımdaydım, denk geldik. Sohbet ederken, yardımcı olabileceğini düşündü, beraber iş yapabileceğimizi düşündü. Ve bana bir iş teklifi sundu. Ve bunun ardından dedi ki, 'Sen vekâlet ver, ben maddi konuda, şu an senin maddi durumun olmadığı için yardımcı olurum' dedi. Ben vekâlet verdim. Kısa süre içerisinde insanları dolandırmış. Yaklaşık 60-70 milyon lira kadar yüksek meblağlarda insanları dolandırmış. Benim üzerime bir şirket açmışlar ve bu şirket üzerinden de insanları dolandırıyorlar. Vaatlerde bulunup dolandırmışlar. Tabii ben bunu geç öğrendim. Savcılığa gittim, hemen suç duyurusunda bulundum. Elimdeki bütün kanıtları, bütün her şeyi savcılık ve polisle ayrı ayrı paylaştım. Ve bu süreçte de dediğim paraları giden insanlar, bir yol olarak da gelip kapıma dayandılar" şeklinde konuştu.

'PARALARI KRİPTO HESABINA YATIRMIŞLAR'

Bankalar tarafından kişisel hesabına konulan bloke ile şaşkınlık yaşadığını ifade eden K., "Bankada, 'bloke işleme düştünüz' dendi. Ben de şaşırdım. Bu zamana kadar benim herhangi bir şüpheli işlemim olmadı, ben neden blokeye düştüm diye. Bankaya gittim ve hesap hareketlerini istedim, ne olduğunu ne bittiğini görmek için. Bir baktım korkunç derecede bir para transferi var. Bunun üzerine de şahsı aradım, ulaşamadım. Sonrasında baktığımda paraları da birkaç tane kripto hesabına yatırmışlar. Bundan sonrasında da direkt zaten soluğu savcılıkta aldım. Vekalet verdikten 3-4 hafta sonra gibi bir sürede insanları dolandırmışlar" ifadelerini kullandı.

'HEM KENDİSİ HEM AİLESİ TEHDİT VE BASKI ALTINDA'

E.K.'un avukatı Levent Öcal, "Saf buldukları müvekkilimizi, birlikte şirket kurup bu şirket üzerinden para kazanacaklarına ikna ederek dolandırdılar. Ve şu anda birçok alacaklıyla müvekkilimiz baş başa kaldı. Dolandırılan birçok insan her gün müvekkilimizin kapısını aşındırmakta ve kendisinden daha önce ödedikleri bedeli talep etmekte. Müvekkilimiz şu anda son derece mağdur durumdadır. Çünkü hem kendisi hem ailesi tehdit ve baskı altındadır. Bahse konu tutar yaklaşık 60-70 milyon civarında. Muhtemelen bu dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren şebeke, diğer insanlara, yani mağdur olan diğer insanlara yüksek kar vaadinde bulunmak suretiyle, onları ikna edip onların paralarını aldıktan sonra ortadan kayboldular. Ve müvekkilimizle asıl diğer mağdurlar karşı karşıya kalmış durumda. Biz onların bazılarıyla görüştük, temas da kurduk. Onlar da bizim müvekkilimizin bu olayın içerisinde olmadığına kanaat getirdi. Ve bizim savcılığa yaptığımız suç duyurusuyla ilgili onları da bilgilendirdikten sonra, onlar da bizim bu suç duyurumuza ortak olup oraya gerekli bilgi ve belgeleri verdikten sonra süreci bizimle birlikte takip edecekler" dedi.

'VEKALET YA DA KİMLİK BİLGİSİ İSTEYEN İNSANLARDAN UZAK DURUN'

Vatandaşları bilişim suçları konusunda uyaran Öcal, "Biz buradan tüm yurttaşlara sesleniyoruz; kendilerinden bu şekilde bir bilgi belge vekâlet ya da kimlik bilgisi isteyen insanlardan uzak dursunlar. Çünkü günümüz artık eskisi gibi değil. Özellikle bilişim sistemlerinin de çok gelişmesiyle birlikte bu tarz dolandırıcılıklar maalesef çok arttı. Ve yurttaşlarımız mağdur olmakta. Bu sebeple ben kendilerine dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Müvekkilimizin şahsi hesabına girip çıkan herhangi bir para söz konusu değil. İkna yöntemi ile ya da hile yöntemi ile müvekkilimizden aldıkları vekaletname ile kurdukları şirket hesabına birtakım paralar geldi. Ama müvekkilimizin hiçbir şekilde hesabına ya da kendisine ödenmiş bir para söz konusu değil. Zaten şirket hesabına gelen paraları da kripto varlıklara aktarmak suretiyle izini yok etmişler. Onun için yani müvekkilimizin bu süreçte elde ettiği herhangi bir şey yok. Hatta mağdur ve bu süreci temizlemek adına kendisi bir hukuk mücadelesi vermekte" diye konuştu.

DHA