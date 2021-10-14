  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Vergi Kanunu Teklifi bir kez daha değişti

Vergi Kanunu Teklifi bir kez daha değişti

Vergi Kanunu Teklifi bir kez daha değişti

TBMM Genel Kurulu'nda, Vergi Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifinde AK Partili milletvekillerinin önergesi ile değişikliğe gidildi. Beyanname tarihlerinde değişiklik öngören 4'üncü madde tekliften çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da 64 maddelik Vergi Usulü ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri devam ederken, AK Parti'li milletvekillerinin verdiği değişiklik önergesi ile 4'üncü madde teklif metninden çıkarıldı. Böylece, beyanname tarihlerinde yapılan değişiklikten vazgeçildi. 

İktidar ve muhalefet arasındaki görüşmelerin ardından değişikliğe gidildi. Sektörün tepkisine neden olan, gelir ve kurumlar vergisinde beyanname tarihlerinin bir ay öne çekilmesine ilişkin düzenlemeler teklif metninden çıkarıldı. Önergelerin gerekçesinde, gelir vergisi beyannamelerinin  mart, kurumlar vergisi beyannamelerinin de nisan ayında verilmesi yolundaki yerleşik uygulamalar doğrultusunda başka yasalarda da düzenlemeler olduğuna işaret edildi. 

Tarihlerin vergi usül yasasında bir ay geri çekilmesinin, bu düzenlemelerle çelişeceği ve karmaşaya neden olacağı yolundaki itirazlar dikkate alındı. Ayrıca, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinin vergilendirilmesinde yaşanacak karmaşanın da önleneceği bildirildi

Etiketler Vergi Kanunu Teklifi ak parti değişiklik tbmm meclis düzenleme yasa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Vergi Kanunu Teklifi'nde değişiklik: O madde çıkartıldı
Hababam Sınıfı'nın asi ve tatlı kızı Sevda'nın son hali herkesi şaşırttı
Ağılda dehşet! Her şey kameralar önünde oldu
Demi Rose turuncu bikinisiyle büyüledi
Zeynep Bastık'ın Edis ile samimi dansına eşinden ilk açıklama: Kocaman bir aileyiz
Zafer Partisi lideri Özdağ'dan, Nagehan Alçı'ya çok sert sözler
Erdoğan'dan Merkez Bankası'nda geceyarısı operasyonu: 3 isim gitti, dolar uçtu!
Kışlıklar hazır mı ? Yağışlar geri dönüyor! Bu sefer fena vuracak
15 bin lira indirim ve sıfır faiz... İşte otomobil ve ticari araçlarda ekim kampanyaları!