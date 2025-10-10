Vergi rekortmenleri listesinde dikkat çeken değişim: İş insanları gitti, Youtuber'lar geldi!

  1. Anasayfa
Defterdarlıkların 2024 yılına ilişkin açıkladığı il bazında vergi rekortmenleri listelerine iş dünyası yerine youtuber ve futbolcular damga vurdu.

Bolu Defterdarlığı, Bolu ili genelinde 2024 yılında en fazla vergi beyan eden mükelleflerin listesini kamuoyuyla paylaştı.

Ancak açıklanan listede iş insanları yerine sosyal medya fenomenlerinin, Youtuber'ların ve futbolcuların yer alması herkesi şaşırttı.

Bolu Defterdarlığı'nın kendi internet sitesi üzerinden yayınladığı listelerde gelir vergisi mükelleflerinin başında 8,2 milyon TL vergi beyanıyla video içerik üreticisi, Youtube'da Atik ailesi olarak bilinen Burcu Atik geldi. İkinci sırada 7,5 milyon TL ile vinç kiralama hizmetleri alanında faaliyet gösteren Osman Kayışoğlu yer alırken üçüncü sırada ise 6,6 milyon TL ile menkul sermaye iradı faaliyetleri yürüten Şükrü Zengin bulundu.

