Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı: Alkollü içkide rekor vergi

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, alkollü içkiden alınan vergilere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TUİK) göre, temmuz ayında tüketici enflasyonu yüzde 2,37 artışla yüzde 79,60’a yükseldi.

Enflasyonun artmasıyla birlikte her geçen gün artan maaliyetler alkollü içkilerin fiyatlarını da yukarı doğru iterken, vergi oranları da artmaya devam etti.

"YAŞAM TARZINA MÜDAHALE ARACINA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

'İktidarın vergiyi yükselterek tüketimi azaltmak ve halk sağlığını korumak' şeklinde özetlenebilecek amaçlara sahip alkollü içkilerden alınan vergi yükünün ardındaki nedenlere sosyal medya hesabından dikkat çeken Vergi uzmanı Ozan Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

"Alkol ürünlerindeki yüksek vergilemenin toplum sağlığını korumak ile bir ilgisi kalmamıştır. Temelde sadece 'gelir odaklı' bir vergileme yaklaşımı oluşmuş ve hatta alkolden alınan ÖTV, bir vergi politikası aracı olmaktan çıkıp doğrudan yaşam tarzına müdahale aracına dönüşmüştür"

Paylaşımının devamında alkol oranı yüzde 45 olan bir 70’lik rakıdan alınan vergiyi sıralayan Bingöl, şu ifadelere yer verdi:

"- Bayi kârı ve diğer giderler dahil ürün fiyatı: 94,12 TL

- ÖTV 189,78 TL

- KDV 51,10 TL

- Toplam vergi 240,88 TL

- Tavsiye edilen satış fiyatı 335 liradır.

Yani 94 liralık bir ürüne yaklaşık 241 lira vergi ödeyerek 335 liraya almış oluyoruz."