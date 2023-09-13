Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak ?

Öğrenciler için bir kereye mahsus olarak duyurulan Türkiye'de üretilen cep telefonlarını kapsayan KDV'siz ve ÖTV'siz cep telefonu satışı için geri sayım sürüyor...

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı son olarak Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmişti. Üniversitelilerin ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonunu nasıl alacağını konusundaki ayrıntıları yakın zaman sonra belli olacak.

İşte, vergisiz cep telefonu satışında son bilgiler...

Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bir süredir gündemde olan vergisiz cep telefonu satışına da değinen Erdoğan, bir sonraki Kabine Toplantısı'nda uygulamanın ayrıntılarını paylaşacağını söyledi.

Bakan Şimşek: Meclis'in açılması gerekiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

Vergisiz telefon satışında kimler yararlanacak?

Kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak.

Hangi telefonlarda uygulanacak?

Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak.

Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

Vergisiz telefon satışı ne zaman başlar?

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışmalar devam ediyor.