  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Veyis Ateş ses kaydı için sessizliğini bozdu

Veyis Ateş ses kaydı için sessizliğini bozdu

Veyis Ateş ses kaydı için sessizliğini bozdu

Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile görüşmesine ait olduğu iddia edilen ses kaydının yayınlanmasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile telefon görüşmesine ait olduğu iddia edilen ses kaydının internette yayınlanmasının ardından sessizliğini bozdu. Ateş, "Montajlama yöntemiyle oluşturulduğu açıktır" ifadelerini kullandı.

Ateş'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Kamuoyuna saygıyla;
Sosyal medyada bana ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınlanmıştır. Sezgin Baran Korkmaz ve örgütünce, yasa dışı yollarla kaydedilen ve farklı telefon konuşmalarımdan kaydedilerek oluşturulan bu ses kaydının, montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açıktır.

Ulusal ve uluslararası yargıda dolandırıcılık iddiasıyla aranan , katıldığım televizyon programına bağlanıp "Benim ABD'de hiçbir hukuki sorunum yok ve aranmıyorum." dedikten 24 sonra , ABD'nin talebiyle Avusturya 'da tutuklanan, kendi ifadesiyle "Tanrının yetiştirdiği bu özel insanın" yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantıları bana yapılan bu son kumpasla kendini deşifre etmiştir.

Sahibi tutuklanan birtakım şahıslar, iş üstü yakalanmanın telaşıyla alelacele montajlanmış bu ses kaydını, tıpkı geçmişteki örnekleri gibi sosyal medyada servis etmişleridir.

"Bu özel insan" nihayet yargı önünde hesap verecektir.

Bir kez daha tekraren ifade ediyorum. Bu ses kaydı oluşturulmuş bir ses kaydıdır. Büyük bir hezeyan yaşayan bu şahısla yaptığım hiçbir telefon görüşmesinde kendim veya başkaları adına herhangi bir maddi talebim olmamıştır.

iftira ve hakaret niteliği taşıyan bu ses kaydını oluşturanlar, Sezgin Baran Korkmaz'ın medyadaki paralel yapılanmaları ve bu kumpasa aracılık yapanlar hakkında hukuki haklarım mahfuzdur.
Bilgilerinize saygıyla sunarım."

Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandıVeyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandıGüncel
Kaçıranlar için: Sezgin Baran Korkmaz olayında 5 soru 5 cevapKaçıranlar için: Sezgin Baran Korkmaz olayında 5 soru 5 cevapHaber

 

 

Etiketler veyis ateş ses kaydı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın yatırımcıları dikkat! Düşüş devam edecek mi?
Erdoğan sağlık durumunu böyle açıkladı: Yıkılmadık, ayaktayız
Pazar günü yasağı kalkıyor mu? Yeni normalleşme kararları için gözler kabinede
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, makyajsız pozlarıyla tam not aldı
Kaçıranlar için: Sezgin Baran Korkmaz olayında 5 soru 5 cevap
''ATMACA'nın vurduğu gemiye ne olduğunu merak ediyor musunuz?''
Koronavirüsü atlatanlarda görülüyor! Yeni bela bir ülkeye daha sıçradı
Ankara'daki dev proje borç yüzünden Alman bankasına geçti
Yağışlar devam edecek mi? İşte 5 günlük hava durumu
Taksiciye bonzaili tuzak! Soyup soğana çevirdiler