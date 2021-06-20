Veyis Ateş ses kaydı için sessizliğini bozdu

Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile görüşmesine ait olduğu iddia edilen ses kaydının yayınlanmasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile telefon görüşmesine ait olduğu iddia edilen ses kaydının internette yayınlanmasının ardından sessizliğini bozdu. Ateş, "Montajlama yöntemiyle oluşturulduğu açıktır" ifadelerini kullandı.



Ateş'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:



"Kamuoyuna saygıyla;

Sosyal medyada bana ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınlanmıştır. Sezgin Baran Korkmaz ve örgütünce, yasa dışı yollarla kaydedilen ve farklı telefon konuşmalarımdan kaydedilerek oluşturulan bu ses kaydının, montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açıktır.



Ulusal ve uluslararası yargıda dolandırıcılık iddiasıyla aranan , katıldığım televizyon programına bağlanıp "Benim ABD'de hiçbir hukuki sorunum yok ve aranmıyorum." dedikten 24 sonra , ABD'nin talebiyle Avusturya 'da tutuklanan, kendi ifadesiyle "Tanrının yetiştirdiği bu özel insanın" yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantıları bana yapılan bu son kumpasla kendini deşifre etmiştir.

Sahibi tutuklanan birtakım şahıslar, iş üstü yakalanmanın telaşıyla alelacele montajlanmış bu ses kaydını, tıpkı geçmişteki örnekleri gibi sosyal medyada servis etmişleridir.



"Bu özel insan" nihayet yargı önünde hesap verecektir.



Bir kez daha tekraren ifade ediyorum. Bu ses kaydı oluşturulmuş bir ses kaydıdır. Büyük bir hezeyan yaşayan bu şahısla yaptığım hiçbir telefon görüşmesinde kendim veya başkaları adına herhangi bir maddi talebim olmamıştır.



iftira ve hakaret niteliği taşıyan bu ses kaydını oluşturanlar, Sezgin Baran Korkmaz'ın medyadaki paralel yapılanmaları ve bu kumpasa aracılık yapanlar hakkında hukuki haklarım mahfuzdur.

Bilgilerinize saygıyla sunarım."