Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen telefon görüşmesinin ses kaydını yayınladı.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen telefon görüşmesinin ses kaydını Youtube hesabında yayınlandı. Ahmet Şık, Twitter hesabından "Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık konuşmanın, İsmail Saymaz’ın bugünkü yazısında bahsettiği kısmına ait ses kaydı budur" mesajını paylaştı.

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık konuşmanın, İsmail Saymaz’ın bugünkü yazısında (https://t.co/GaMbuQgwpB) bahsettiği kısmına ait ses kaydı budur: https://t.co/jprMOgG56b pic.twitter.com/ZXCYdmENWb — ahmet şık (@sahmetsahmet) June 20, 2021

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "Ben ikna olmadım" başlık yazısında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçtiği iddia edilen diyaloğu şöyle aktardı:

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, istifa eden Habertürk Tv Ana Haber Sunucusu Veyis Ateş’in hakkında arama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz’a ait otelde ücretsiz kaldığını ve kara para aklamakla suçlanan Korkmaz için arabuluculuk yaptığını ileri sürmüştü.

VEYİS ATEŞ İLE SEZGİN BARAN KORKMAZ CANLI YAYINDA YÜZLEŞMİŞTİ

Veyis Ateş, Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlamış, Sezgin Baran Korkmaz da canlı yayına telefonla bağlanmıştı. Ateş'in "10 milyon euro istemedim" sözlerine itiraz eden Korkmaz şu ifadeleri kullanmıştı:

"Önce bir konuda anlaşalım, eğer Veyis Bey bu konuşmayı yapmadığını söylüyorsa bende konuşmayı kanıtlayamıyorsam, yarın ilk uçakla THY ile Türkiye'ye gelmeye şeref sözü veriyorum. Dönüş yolundayken beni aradı, bir klik ve lobinin bana bunu yaptığını, lobiye bu konuyu çözmek için aracı olduğunu, istedikleri meblağyı vermem gerektiğini, bu meblağı sorduğumda 10 milyon euro dediklerini, bunu açık açık kendisi söylemiştir."