Veysi Ateş canlı yayında hakkındaki iddialara yanıt verdi

Halk TV'de hakkındaki iddialara yanıt veren gazeteci Veyis Ateş, "Benim bir teknem hiçbir zaman olmadı. Beni Cihan Ekşioğlu davet etti. Bahsedilen sıralarda zaten tatildeydik. Paramount Otel'den daha lükslerini de gördüm" ifadelerini kullandı.

Hakkında karapara aklama soruşturması bulunan Sezgin Baran Korkmaz için arabuluculuk yaptığı iddia edilen sunucu Veyis Ateş, Halk TV ekranlarında açıklamalarda bulunuyor.

Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile Temmuz 2020'de Bodrum'da bir arkadaşının teknesinde tatildeyken tanıştığını söyledi. Paramount Otel' Cihan Ekşioğlu'nun davetlisi olarak gittiğini ve burada Korkmaz ile tanıştığını söyledi.

Programda İsmail Saymaz'ın soruları ve Veyis Ateş'in verdiği yanıtlar şöyle:

İsmail Saymaz: Sezgin Baran Korkmaz'la ne zamandan beri tanışıyorsun?

Veyis Ateş: Geçtiğimiz temmuzun 20leri ya da 30larından tanıyorum meşhur otele davetli olarak gittim. O günlerde oraya davetli olarak gitmedim o günlerde zaten bir arkadaşım teknesinde tatildeydim

"ARKADAŞLARIMIN TEKNESİ"

İsmail Saymaz: O tekne senin değil miydi?

Veyis Ateş: O tekneye bindikten, yani İstanbul'a döndükten sonra orada çekildiğim bir fotoğrafı attım. Bir arkadaşım yorum yaptı. Bizim aramızda geçen diyalogdan sonra bugünlerde benim bir teknem olduğu… benim hiçbir zaman bir teknem olmadı, arkadaşlarımın teknesi.

"CİHAN EKŞİOĞLU BENİ DAVET ETTİ"

İsmail Saymaz: Paramount Otel'de kimin konuğuydun?

Veyis Ateş: Paramount Otel'e 2015'den beri arkadaşım olan Cihan Ekşioğlu beni davet etti. Ben Cihan Ekşioğlu'nun davetlisi olarak gittim. Bir defa gittim hayatımda iki gün kaldım, para ödemedim. Davetli olarak gittim. Bu ve benzeri davetlere, konferanslara zaten gittim. Daha lükslerini de gördük, kaldık. Daha lükslerine davet edildik. Bir ev davetlisi olarak gittik. Kaldığım sabahın ertesi günü kahvaltı yaparken birisi kahvaltı sofrasında kalktı yanıma geldi. 'Merhaba ben Sezgin Baran Korkmaz' dedi. Tanışma bir. Bu temmuz dediysem eylül, ekim gibi olabilir. İstanbul Beylerbeyi'nde bir balıkçının kapısında ikinci kez tanıştık. Biz arkadaşlarımla kendi Instagram hesabımda goygoy yapıyoruz. Yarından itibaren bakılsın bugüne kadar benim bir teknem olmuş mu? İş adamı bir arkadaşımla onun teknesinde bir fotoğrafım var onu da linç ettiler. Pazartesi gününden itibaren teknem, villam, boğazda villam var mı, ben kendim soruşturulmasını isteyeceğim. Ailemde, yakın arkadaşlarımda, benim üzerimden bir servet çoğalması var mı buyursunlar araştırsınlar.

"BEN ARAMADIM O BENİ ARADI"

Kasım olabilir aralık olabilir ne zaman yurtdışına çıktığını hatırlamıyorum. Yurtdışına çıktıktan bir ya da iki hafta sonra bir ortak tanıdığımız dedi ki 'Sezgin Baran Korkmaz yurtdışında biliyorsun başına gelenleri' dedim ki 'bilmiyorum'. 'Seni aramak istiyor' dedi, 'arasın' dedim. 'Ben çok mağdur edildim' dedi. 5 Ocak olamaz ondan daha öncedir. Ben aramadım o aradı beni. 'Senden ricam, Sayın İçişleri Bakanı beni yanlış anlıyor, ben şöyle mağdur edildim bu mesajı iletir misin?' dedi. 'Ben bugün yarın Ankara'ya gidebilirim gittiğimde iletirim' dedim. Bundan 2 ya da 3 gün sonra sayın bakana dedim ki 'Bu SBK diye birisi var beni aradı' dedim. 'Açmasaydın' keşke dedi. 'Bana böyle böyle şeyler söyledi' dedim. 'Bunların hiçbiri doğru değil onun hakkındaki iddialar çok daha muhtelif eğer böyle düşünüyorsa Türkiye'de yargı var gelsin teslim olsun...'

"BEN YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIM"

Saymaz: Sen bir gazetecisin. İki defa tanıştığın biri senden bir bakana bunu iletmeni istiyor neden kabul ettin bunu?

Ateş: Bunu kabul etmemin sebebi, çoluğum çocuğum Türkiye'de ben burada mağdur oldum, yalnız kaldım, yanlış anlaşıldım… Bana ulaşıyor. Şu bakanlıkta, bu bakanlıkta atamalarda telefonlar geliyormuş ya bana… Çoluğum çocuğum var insanların bu tür düştüğü durumlarda aradıklarında ben yardımcı olmaya çalışırım. Her arayanın değil.

"NEDEN ARANDIĞIMI BİLMİYORUM"

Saymaz: Kara paradan aranan bir adamı neden bakana iletiyorsun

Ateş: Neyden arandığını bilmiyorum. Böyle bir mağduriyetini iletiyor bana. Ben de sayın bakana iletiyorum. O beni arıyor sonra diyorum böyle böyle senin anlattığın gibi değil.

"HATAYA DÜŞTÜM"

Saymaz: SBK diyor ki benim avukatımı bulmuş avukatım üzerinden ısrarla bana ulaşmaya çalışıyor

Veyis Ateş: Büyük harflerle bir kez daha söylüyorum ki 'Ben onu aramadım'. Ben SBK ile ömrümde iki defa karşılaşmış adamım. Ortak arkadaşımız diyor ki bana 'Bu adam mağdur edildi bu mesajını iletir misin?' Üstümde Habertürk gibi bir kurumun adı vardı. Artık yok. Bundan artık arındım. Böyle bir gaflet, dalaletten dolayı bütün seyircilerimden özür diliyorum. 2006'dan beri haber anlatan bir insan olarak böyle bir yanlış, hataya düştüm.

"ONUN MESAJINI İLETTİM"

İsmail Saymaz: Hatadan kastın ne?

Veyis Ateş: O telefona cevap vermek ve gidip bakana söylemek. Bakan bana 'Keşke açmasaydın' dedi. Biz sayın bakana onun mesajını ilettim. Sonrasında asla bir temasımız olmamış. Aradan bir ya da iki hafta ya da bir aylık bir zaman geçti tekrar arandım. 'Abi çok zor durumdayım' dedi. Sen koskocaman SBK'sın kocaman avukat ordun yok mu? Abi ne gerekiyorsa yapayım, vereyim. Benim çoluğum çocuğum burada…

"SEVİLAY YILMAN'IN ANLATTIĞI KONUŞMA BANA AİT DEĞİL"

İsmail Saymaz: Sevilay Yılman'ın yazdığı konuşma sana ait değil mi?

Veyis Ateş: Anlatacağım. Sevilay Yılman'ın anlattığı konuşma bana ait değil. Bu konuşma 7 Ocakta mı yapılıyor? Ben 10 milyon avro istemişim değil mi? Santajda, tehditte bulunmuşum. Bu zamana kadar neredeyiz? 16 Mayıs tarihinde ben bir televizyon programında SBK bana bir mesaj atmış. Mesaj da Emre Uslu'nun attığı bir tweet.

İsmail Saymaz: Lobilerden, kliklerden bahsetti dedin. Bu kaç tarihli konuşma?

Veyis Ateş: Emre Uslu bir tweet atıyor. Veysi Ateş, SBK'dan 10 milyon TL koparmış bunu da İbrahim Kalın ile paylaşmış. Yayın bitti bu tweeti ve SBK'nın aramasını gördüm. Aradım, "Abi bu FETÖ'cülerin Allah belasını versin. Sen bana yardımcı olmaya çalıştın, görüyor musun neler oluyor?" dedi.

10 MİLYON EURO İDDİASI

İsmail Saymaz: 10 milyon avronun geçtiği bir diyalog yok mu?

Veyis Ateş: Böyle bir talep aramızda geçmedi. 10 milyon euro istedim.

Saymaz: Neden istedin?

Veyis Ateş: Diyelim istedim, 10 milyon avro bana geldi ya. 10 milyon euro kaç para yapar? Bunu nereye saklayabilirim. İstemedim diyorum.

İsmail Saymaz: Klikler ve lobilerin geçtiği konuşma.. Ne oldu o konuşmada?

Veyis Ateş: İçişleri Bakanı bu adam gelecek teslim olacak diyor ya. Bu adam bana bu ülkede lobiler, klikler var diyor ya... Bundan ne anlarsın? Lobiler var klikler var sen bana gönder 10 milyon avro ben bunu işi çözerim diyeceğim...

"YALAN SÖYLÜYORSUN"

İsmail Saymaz: Böyle bir konuşma olmadı mı?

Veyis Ateş: Böyle bir konuşma yok.

İsmail Saymaz: Yalan söylüyorsun. Ben bu konuşmayı dinledim. Sen bu konuşmada diyorsun ki, "Senle ilgili beklenti ve istediklerini sesini çıkarmadan bir süre sakince beklemen lazım. Samimiyetini göstersin gerekeni yaparız dediler" O da sana diyor ki "Samimiyetimi nasıl göstereceğim abi." Sen diyorsun ki; sana söz ettiğim zamanı meblağı istiyorlar. Korkmaz, 10 milyon avroyu gösterdiğim zaman… Sen diyorsun ki, onlar çok güçlü pozisyonda olduğu için olur mu olmaz mı diye sormadım. Burada 10 milyon avro geçiyor. Korkmaz'dan bir meblağ talep edildiğini söylüyorsun. Bunu nasıl açıklıyorsun

Veyis Ateş: Bu kayıt neredeyse bana da verin ben kendi ellerimle götüreyim bu bir dinlensin. 7 aydan beri çıkmayan konuşmam neresi önü neresi arkası bilmediğim bir konuşmadan bahsediyorum. Ben böyle bir konuşma yapmadım, 10 milyon avro istemedim.

"BU CÜMLELER BANA AİT DEĞİL"

İsmail Saymaz: Sana söz ettiğim meblağı istiyorlar dedin mi?

Veyis Ateş: Bana ait değil cümleler. O taraf kim. Başka ne demişim?

Saymaz: "Şimdi patron memleket hayalin var. Burada elini kolunu sallaya sallaya gezmek var. Gelme noktasında sana bunu yapan klik ve lobi onlarla masaya oturmak lazım" O da sana diyor ki, "Benim adıma masaya otur" sen de "Nasıl istersen" diyorsun.

"BÖYLE BİR GÖRÜŞME YOK"

Ateş: Böyle bir görüşme yok. Bu adamın bana anlattığı dertleri var.

Saymaz: Sen birileriyle görüşmüşsün. Belli klik ve lobiler adına para talep ediyorsun

Ateş: O klik ve lobiler kimse araştırılsın. 7 ocakta, bir hafta öncesinde bir hafta sonrasında konuştuğum kayıtlar ortaya çıksın.

Saymaz: "Sizin adınıza konuştuğuma göre ortada bir hakemlik yaptığıma göre" diyorsun ve kendini Korkmaz'a böyle tanıtıyorsun. Bu konuşma ile senin anlattıkların örtüşüyor.

Ateş: Ben hiç konuşmadım, bana dertlerini anlatmadım demiyorum ki. Bu konuşma 7 aydır nerde?

"PARA İSTEMEDİM"

Saymaz: Sen para istedin mi?

Ateş: İstemedim.

Saymaz: Birilerinin bir meblağ istediğinden söz ettin mi?

Ateş: Söz etmedim.

"BEN BU PARAYI NEREDE SAKLAYABİLİRİM"

Saymaz: Birileri adına Korkmaz'ın sorununu çözmek adına görüştün mü?

Ateş: Birileri ile görüşmedim. Bir kişi ile görüştüm. Devletin İçişleri Bakanı'na söyledim. 7 Ocak'ta bakan Diyarbakır'da ben İstanbul'dayım. Bu benzer hikayeleri balyozda, 17-25'de görmüştük. Kırk yıl düşünsem böyle bir hikayenin öznesi olacağım… Diyelim bir an için nefsime yenik düştüm. 10 milyon avro 10 küsur trilyon yapıyor. Ben bu parayı nereye saklayabilirim, hangi bankaya koyabilirim? Basit bir hesap ya.

Saymaz: SBK'ın senden birden çok konuşma yaptığı ve senden sorununu çözmek için yardım istediği anlaşılıyor. Benim dinlediğim konuşmada bir meblağdan söz ediliyor. SBK bu gücü nerden alıyor?

Ateş: Devletin içişleri bakanı diyor ki gelecek yargıya teslim olacak. Ben bunu ona iletiyorum. Ben kimim ki hangi klik hangi lobiyi bulacağım. Nereye sokacağım, nerede saklayacağım ben bu parayı.

"BU MEVZULARI ÇOK DİLLENDİRMESİN"

Saymaz: Peki neden 10 gündür sustun?

Ateş: Ben bugün 14.30-15.00 gibi uyandım telefonum çaldı. Beni birisi aradı ismini vermeyeceğim. "Ya bu SBK beni aradı. Bu akşam Halk TV'ye çıkacakmış. Bu mevzuları çok dillendirmesin.." Sen ne diyorsun dedim ya?

İsmail Saymaz: SBK herhalde şu an izliyordur, bu ithama dair bir açıklamayı bana gönderecektir.

Veyis Ateş: "Bu akşam Halk TV'ye çıkacakmış benden bahsetmesin. Hak desin hukuk desin" bunu kim söyledi söylemeyeceğim. Yarın bir gün sorulursa bu ismi vereceğim. Madem bizim böyle bir hikayemiz var, madem ben bugün konuşacağım niye bugün bana mesaj yolluyorsun.

"KAFAMI UZATIYORUM METEOR YAĞMURU"

İsmail Saymaz: Bu senin 10 gündür konuşmadığın gerçeğini değiştirmez.

Veyis Ateş: Kafamı uzatıyorum dışarda bir meteor yağmuru. Bir gün yalım, bir gün teknem çıkıyor. Bir de üstümde Habertürk gibi bir kimlik var. Habertürk ekran yüzü olarak açıklama yapıp kuruma zarar vermek mi beklemek mi? Bundan sonra da çıkacak.. Şöyle sosyolojinin içerisindeyiz. 2006 yılında televizyona çıktım. Oradan Habertürk'e geldim. Bir hafta 10 gündür….

10 BİN EUROLUK PALTO İDDİALARI

İsmail Saymaz: Senin hakkında çok iddialar var.

Veyis Ateş: Tırnak içinde medyanın monşerleri bu çocuk dün TV Net'ten geldi bugün buradan buraya geldi. Çok pahalı kravatlar takıyor.

İsmail Saymaz: Palton 10 bin euro, şapkan da 600 euro. Nasıl olur bu?

Veyis Ateş: Benim babam emekli bir din görevlisi, emekli olduktan sonra yıllarca zeytin ticareti yaptık orta halin biraz üstünde bir aileydik. Bugünlere geldik ve bugünlerde kazandığımız bir paramız var.

"'PEKER'DEN ÇEKİNİYORUM' DİYE BİR ŞEY DEMEDİM"

İsmail Saymaz: Bir haftadır neden susuyorsun neden konuşmuyorsun?

Veyis Ateş: 'Peker'den çekiniyorum' diye bir şey demedim. Paltomu terzide diktirdiğim için 6-7 bin lira ödemiş olabilirim. Kaşkol da onun hediyesi, fötr şapka da orada kafama taktığım bir şapka. Bir hafta sustum, herkes eteğindeki taşları döksün, üzerimdeki kurumsal kimlik kalksın… Katım, villam, teknem çıkmadı mı?

İsmail Saymaz: Birinden 10 milyon avro istemekle aynı şey mi? Ben senin ağzından meblağ çıktığını işittim. Sen yok diyorsun, ben işittim.

"YALIM YOK"

Veyis Ateş: Pazartesi günü birkaç yıldır ne kazanmışım ne kaybetmişim hepsi için suç duyurusunda bulunacağım.

İsmail Saymaz: Yalın var mı?

Veyis Ateş: Yalım yok.

İsmail Saymaz: Boğaz'da oturuyor musun?

"BOĞAZ'DA OTURMUYORUM"

Veyis Ateş: Boğaz'da da oturmuyorum. Bekledim eteklerindeki taşları dökülsün, kurumsal kimlik çıksın. 10 milyon avro aldım, 10 milyon avroyu sağlık bakanlıklarında işler yaptım falan ya… 2+1 3900 TL kira ödediğim, 250 lira aidat ödediğim bir evde oturuyorum. Eşimden ayrıyım 7-8 yıldır. Eşim ve iki çocuğum 2+1 evde oturuyorlar. Oğlumun odası apartman boşluğuna, kızımın odası karşı apartmana bakıyor. Mersin'de ailemden kalan zeytinlikler, portakallıklar, evlerimiz, işletmelerimiz var. İstanbul'da zemin katta bir dairem var. Kendim orda oturmuyorum 2 sene önce de İstanbul Hereke'de 700 bin TL'ye aldığım 2 senedir kredisini ödediğim bir evim daha var. Bütün mal varlığım bu. Ben Habertürk Genel Müdürlüğü sürecinde takriben ayda 30 bin TL kazanan adamım. Beymen, Vakko giyiyormuşum falan filan.. Ben Habertürk'e gece spikeri olarak geldiğimde, BMW'ye biniyordum. Genel müdür oldum şirketim bana Audi tahsis etti. Sonra çok heveslendim bir Mercedes aldım. 6-7 ay kullandım geri sattım. Devlet bana Mercedes tahsis etmedi.

İsmail Saymaz: Peker'in iddiasına göre, İçişleri Bakanlığı sana Mercedes, çakarlı araba, koruma tahsis etti.

"KORUMAM VAR SADECE"

Veyis Ateş: Etmedi. 3 yıldır korumam var. Ekrana çıkıyorum… Korumam var sadece.

İsmail Saymaz: Sedat Peker'le tanışıyor musun?

Veyis Ateş: 2016 yılı, 2017 olabilir Kuruçeşme'de bir mekanda, 3-4 saat 4-5 kişi oturduk yemek yedik sohbet ettik. Ne siyaset, ne para alışverişi ne iş konuştuk. Hayatımızda bir kere böyle tanıştık.

İsmail Saymaz: Sonra gidip Habertürk'te onunla söyleşi yapmayı teklif ettin mi?

Veyis Ateş: Kenan Bey'e söyledim. Yok dedi. Bunun dışında ne selam aldık, ne selam gönderdik ne bir telefon görüşmesi oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA CİHAZ SATTIĞI İDDİALARI

İsmail Saymaz: Sağlık Bakanlığı'na tıbbi cihaz sattığın doğru mu?

Veyis Ateş: Suç duyurusunda bulunacağım bu iddiaya. Sağlık Bakanlığı'nda ya da hangi bakanlığında hangi ihaleye müdahale etmişim? Pazartesi günü de bir suç duyurusunda bulunmaya hazırım.

İsmail Saymaz: Bir bakan yardımcısından bahsediliyor. Sağlık Bakanlığı'nda bu kişi üzerinden tıbbi cihaz ya da maske kit ya da ilaç satışına aracılık ettiğin iddia ediliyor. Doğru mu?

Veyis Ateş: Doğru değil.

İsmail Saymaz: Sen aramışsın, belli klik ve lobilerle görüşmüşsün. Avukatını ısrarla arayarak onunla temas kurmaya çalışmışsın.

Veyis Ateş: Avukatı da isterse bağlansın. Ben mi aramışım avukatı, avukatı mı beni aramış. Benim sayın bakana, Habertürk gibi bir kurumdan yollarımı ayırmama sebep olan o hatayı yaptığım sayın bakana dedim, sayın bakan dedi ki gelecek Türk yargısına teslim olacak dedikten sonra bunun arkadaşları mı tutuklanmış...