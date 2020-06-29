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  3. 29 Haziran 2020 21:20

Vicdansızlar! Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir cani, sokak köpeğini av tüfeğiyle yaraladı. Olay yerine gelen veteriner hekim köpeği tedavi için kliniğe götürürken, polis zanlıyı tespit etmek için çalışma başlattı.

Vicdansızlar! Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular
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Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahallede medyana geldi. Bir kişi polisi arayarak sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş edildiğini, ateş eden kişinin de kaçtığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polisler köpeği yol kenarında yaralı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen veteriner hekim Yunus Emre Dal, bacağından av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen köpeği tedavi için kliniğe götürdü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, av fişeği kartuşu bulurken, köpeği yaralayan kişiyi tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

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