Vicdansızlar! Yaşlı adamın evini hile yaparak elinden aldılar

Olay, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 84 yaşındaki Yaşar M.'nin evini apartman yöneticisi hile yaparak üzerine geçirdi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 84 yaşındaki Yaşar Menda'nın 50 yıldır oturduğu evini iddiaya göre apartman yöneticisi hile yaparak üzerine geçirdi. Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Ortaya çıkan durum ise 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Yaşlı adamın kendi faturalarının ödenmesi için attığı imzanın evinin satışı için kullanıldığı ortaya çıktı. Yaşar Menda verdiği ifadede evinin satıldığını bilmediğini, kimseden para almadığını söyledi. İşte detaylar...

ÖNCE GÜVEN VERDİLER

İddiaya göre geçen sene Yaşar Menda'nın dairesinde beraber kaldığı kız kardeşi vefat etti. Kız kardeşinin vefatının ardından apartman yöneticisi H.A. ve ailesi harekete geçti. Menda'nın 50 yıldır oturduğu daireyi ondan alabilmek için planlarını devreye soktular. Önce ona güven verdiler ve bakımını üstlendiler. Sonrasında ise tapuyu alabilmek için planın ikinci aşamasına geçtiler.

FATURA İÇİN SANIYORDU, EVİN SATIŞI İÇİN İMZA ALMIŞLAR

Her şey Menda'nın evdeki faturalarının ödenmesi için dilekçe imzalatılmasıyla başladı. Yaşar Menda o imzayı sadece faturalar için attığını sanıyordu ama aslında hileyle attırdıkları o imza evin satışı içindi.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA

Kanal D Haber'de yer alan habere göre ortaya çıkan skandal sonrası savcılık düğmeye bastı. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı. Apartman yöneticisi H.A. evi 400 bin lira ve ömür boyu Yaşar Menda'ya bakma sözüyle ondan satın aldıklarını söyledi.

Yaşar Menda'nın avukatı Kaan Çam ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kendi isteği olmadan evi başka birine tapuda satılıyor. Tapu onun üzerinden alınıyor. Evin değeri 8 milyon lira. Para alışverişi iddiası var. Nereye imza attığını, kime yetki verdiğini bilmiyor. Şu an evin hala onun üzerine olduğunu düşünüyor."

Üç şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.