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Vicdansızlar! Yavru köpekleri poşete koyup çöpe attılar

Vicdansızlar! Yavru köpekleri poşete koyup çöpe attılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir poşetin içine atılmış 5 yavru köpek, vatandaşlar tarafından bulundu. Talihsiz köpekler, geçici bakımevine götürülerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi’ndeki Su Parkı’na giden yol üzerinde, çöp konteynerine poşet içinde 5 adet 1 haftalık köpek yavrusu bırakıldı. Çevreden geçen yurttaşlar, poşet içinden gelen sesler üzerine yetkililere haber verdi.

Konteynerden çıkarılarak geçici bakımevine götürülen yavru köpeklerin tedavi ve bakımları yapıldı.

Etiketler yavru köpekler çöp çöp konteyneri edirne
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