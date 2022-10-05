Vicdansızlar! Yavru köpekleri poşete koyup çöpe attılar
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir poşetin içine atılmış 5 yavru köpek, vatandaşlar tarafından bulundu. Talihsiz köpekler, geçici bakımevine götürülerek tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi’ndeki Su Parkı’na giden yol üzerinde, çöp konteynerine poşet içinde 5 adet 1 haftalık köpek yavrusu bırakıldı. Çevreden geçen yurttaşlar, poşet içinden gelen sesler üzerine yetkililere haber verdi.
Konteynerden çıkarılarak geçici bakımevine götürülen yavru köpeklerin tedavi ve bakımları yapıldı.
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