Vietnam bu özellikleri yönü ile turist ve misafir sayısını yıldan yıla katlayarak artırmıştır. Coğrafi zenginlik ve doğal özellikleri Vietnam yaşamını daha da cezbeden, meraklı gözleri üstüne çeken bir görünüm kazandırmıştır.

Vietnam’da yaşam nasıl?

Vietnam’da hayat çok renkli ve hareketli geçmektedir. Vietnam’da hayat 05.00’de başlayıp, günün her yönü ile bereketi şehrin sokaklarını kaplamıştır. Sokağa çıkıldığında kaldırımdaki kalabalığa ve cereyan eden yaşamsal döngüye tanıklık edersiniz. Kaldırımların hemen üzerinde yer alan kahveciler, yemek satan restoranlar ve şehrin iç içe geçmiş mozaik renkleri ve bütünlüğü âdeta cümbüş ahengi ile etkisini ve rengini etrafına saçmakta, güzelliğine değer katmaktadır. Herkes ekmeğinin peşinde azim ve gayretle çalışmakta; kadınlar hayatın her yerinde ve her adımda çalışıyor görürsünüz.7’den 70’e her iş kadınların kontrolünde ve çalışmanın verdiği mutlulukla geçer sokaklardan.

Vietnam sokakları şehrin verdiği jeopolitik avantajlarla birlikte, doğa, enfes plajlar, antik kentler, tapınaklarvs. Özellik ve ayrıcalıkları ile; gelen turist ve misafirlerle sokaklar ve sokak satıcılarını şenlendirmekte, ticaretin başka bir yüzünü ortaya çıkarmaktadır. Turizm bu yapılanmanın başlı başına bir mimarıdır.

Ho chi minh ve Hanoi’de sokak hayatını tatmak ve Mekong’da ,Halong’da,Mui ne’de Sapa’da doğanın zevkine varıp doğayı yaşamak ,Chu Chi Tünellerinde tarihe tanıklık etmek,Nha Trang’da plajın keyfini çıkarmak ,Hoi an’da romantizmin doruklarında yaşamak başlı başına Vietnam sokaklarının genel görüntüsünü çizmede ve farklı bir perspektiften bakmak için yeterli sebeplerdendir. Çünkü hepsinin ayrı ve parlak cezp edici özellik ve genel değerleri, birbirinden ayrılan muhtevaları vardır.

Vietnam’daki Motosiklet Çılgınlığı

Vietnam sokaklarında dikkat çeken diğer özelliklerden birisi de herkesin bir motosiklete sahip olması ,’’bisikletli toplum’’ .

Edinilen bilgilere göre: 6 milyon motosikletli varmış. Belki şu an bile daha fazla olabilir. Trafik kuralı diye bir şey olmamasına karşın inanılmaz ahenk ve bütünlük özelliği taşıyan kalabalıklar hâkim. Birbirine çarpmaktan önemle imtina eden Vietnam halkı kendi aralarında kurdukları ulaşım ağı ve kuralları ile hayatlarına devam etmektedirler.

Sabahın erken saatlerinde yola koyulan aileler motosikletlerle,3’er 5’er binerek çocuklarını okullara bırakarak işlerine devam ediyorlar.

Özgünlük, Vietnam halkı için ayrı değer taşıyan unsurlardan biri haline gelmiştir. Kendine ait gelenek ve yaşamı kendilerine göre uyarlama şekilleri âdeta çeşitliliğin ve güzelliğin bir başka tasnif şeklidir. Sınıflandırma yapmaksızın ahenk içinde yaşayan insan toplulukları. Tarihi, zenginlik ve doğanın ihtişamlı hali, nüfusun turistik yapı şekli genel topografyasını değişime uğratarak etkili bir turizm sokak şenliği havası halini almaktadır. Vietnam’da yaşam bu yüzden renkli ve her gün yenilenen canlılık, huzur, azim ve çalışkanlıkla yükselerek ivme kazanmıştır.

Vietnam Vizesi Hakkında

Vietnam, bordo pasaportlu Türk vatandaşları için vize talep ediyor. Yeşil pasaportlular ise 90 güne kadar vizesiz kalabilmektedirler. Bordo pasaportlular için ne kadar vize talep etse de Vietnam vizesi almak çok da zorlu değil. Sadece biraz pahalı olabilmektedir. Diğer ülke vatandaşları 20 usd’den temin edebiliyorken biz Türk vatandaşları olarak 90 usd ödemek durumundayız.

Vietnam Vizesi Nasıl Alınır ?

Vietnam vizesi nasıl alınır ? sorusuna cevap verirsek öncelikle Vietnam C1 belgesi adında bir belgeye ihtiyacımız var. Bu belgenin asıl adı Vietnam Vize Onay Mektubu’dur. Bu belge bizim adımıza göç idaresinden alınan ve oraya tamamen turistik amaçlı gideceğimizi ve belirtilen tarih aralığında giriş-çıkış yapacağımızı taahhüt eder. Geriye sadece vizemizi pasaportumuza işletmek kalır. Vize onay mektubunuzu Vietnamavize.com üzerinden temin edebilirsiniz.

Firma yetkililerine bu iletişim bilgilerü üzerinden pasaport ilk sayfa görüntünüzü ve uçak bileti rezervasyonlarınızı ileterek Vietnam vizesi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İşlemler tamamen online gerçekleşiyor. 7-10 iş günü içinde de belgeniz tarafınıza ulaşıyor. Bu belgenin çıktısıyla birlikte 2 adet biyometrik fotoğraf ve 25 usd bulundurarak da havalimanında vizenizi pasaportunuza işletebiliyorsunuz.

Vietnam Vizesi Ücreti Nedir ?

Vietnam vizesi ücreti tek girişli için 90 usd, çoklu girişli için 110 usd’dir. Havalimanında ödenmesi gereken vize işleme ücreti ise tek girişli için 25 usd, çok girişli için 50 usd’dir.

Havalimanında Vietnam Vizesi Almak Riskli Mi ?

Havalimanında Vietnam vizesi almak riskli değil. Çünkü temin ettiğiniz vize onay mektubu, vizenizin onaylandığını taahhüt eder ve geriye sadece vizenizi pasaportunuza işletmek kalır. Hali hazırda onaylanmış bir vizenizi pasaportunuza işleteceğiniz için herhangi bir risk bulunmamaktadır.

