VIP kaçağa gemide baskın !

Moldova limanından gelerek İstanbul Ahırkapı açıklarında demirleyen Moldova bandıralı bir gemiye yapılan baskında gemi mürettebatı tarafından gemiye alınarak yüksek meblağ karşılığında İtalya'ya götürülmeye çalışılan Suriye uyruklu bir göçmen gemiye yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Önceki gün gece saat 21.00 sıralarında Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapilan operasyonda, alınan ihbarı değerlendiren ekipler denizden açıkta demirleyen gemiye yaptığı operasyonda balıkçı teknesiyle gemiye getirilip bindirildiği belirlenen ve Suriye de tüccarlık yaparken savaş nedeniyle kaçıp Türkiye ye gelen H.H.isimli 38 yaşındaki Suriyeli işadamını geminin motor boşluğuna gizlenmiş halde yakalayarak gözaltına aldı.

Deniz polisi tarafından Kaçakçılık Şube ekiplerince teslim edilen Suriyeli işadamının Yenikapı dan bindiği ve 500 dolar ödediği balıkçı teknesiyle Moldova bandıralı gemi personeline getirilip teslim edildiği belirlenirken, İtalya ya gitmek üzere bindiği gemi personeline ise 5 bin dolar ödediği tespit edildi.

Kaçış organizasyonunun gemideki ortağı Suriye uyruklu M.S (29) ile karadaki ayağında bulunan göçmen kaçakçıları K.B.(26), Ü.G.(49),N.Y.(53) M.N (73) isimli şahıslar yakalamak gözaltına alındı

Gemi kaptanı ve tayfasını sorguya alan polisin soruşturmadı devam ediyor