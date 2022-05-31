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Vize alamayan damat düğününü 8 saat boyunca WhatsApp'tan seyretti

Vize alamayan damat düğününü 8 saat boyunca WhatsApp'tan seyretti

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir damat adayı, vize problemi yaşayınca Almanya’daki düğününe online olarak katıldı.

Almanya’nın Hauptsrabe kentinde yaşayan Kübra Polat ile nişanlanan ve nikâh kıyan Polat, Almanya tarafından kendisine vize verilmeyince geçen gün Almanya’da gerçekleştirilen düğününe katılamadı.

Polat bedenen katılamadığı düğününe cep telefonu aracılığı ile görüntülü bağlantı yaparak katıldı. Polat, kuaförde başlayıp salonda biten düğünü 8 saat boyunca adım adım cep telefonundan takip etti. Vize problemi nedeniyle düğünlerinde bir araya gelemeyen çift, Sivas’ta yeniden bir düğün gerçekleştirmeyi planlıyor.

 Başına gelen ilginç durum yüzünden online damat olarak anılan Alperen Polat, buruk bir düğün yaşadığını söyledi:

“Eşimle nişanlandık, resmi nikahımızı yaptı. Almanya’da ve Sivas’ta birer düğün planladık ve tarihleri belirleyip davetiyelerimizi dağıttık. Ancak vize alamadığım için Almanya’da planlanan düğünüme katılamadım. Bende kuaföründen salonuna kadar 8 saat boyunca whatsapp üzerinden düğüne katıldım. Benim için buruk bir düğün oldu. Eşimin yanında olmak isterdim. Önümüzdeki günlerde Sivas’ta yeniden düğünümüzü yapacağız. İnşallah orada birlikte ve mutlu olacağız.”

Etiketler damat online damat
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